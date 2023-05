La direction de l'OL se distingue par un coup de communication. Les tribunes seront renommées par des quartiers lyonnais pour le match face à Reims.

OL : Les tribunes du Groupama Stadium rebaptisées

L'OL rêve toujours de se qualifier pour une Coupe d'Europe dans le sprint final après une saison compliquée. Pour cela, les Lyonnais auront besoin du soutien indéfectible de leurs supporters, et la direction l'a bien compris. Les tribunes du Groupama Stadium seront renommées avec différents quartiers de la ville de Lyon à l'occasion de la réception du Stade de Reims le 27 mai prochain.

Le dernier match à domicile de la saison des Gones sera précédée de celui des féminines, qui accueilleront également Reims en D1 Arkéma. Les travées du stade seront donc rebaptisées par des quartiers historiques et emblématiques de Lyon. Les dirigeants vont jouer sur la nostalgie puisque le Virage Sud sera nommé Gerland pour ce match. Les autres noms choisis sont Terreaux, Bellecour, Préfecture, Croix-Rousse, Fourvière, Tête d’Or, Gerland, Mermoz et La Duchère.

Un coup de communication des dirigeants

Ce coup de communication de la part des dirigeants vise surtout à maintenir les supporters de l'OL concernés par la fin de saison du club, qui pointe seulement à la 7ème place du classement de Ligue 1. L'affluence est souvent au rendez-vous à Lyon pour les derniers matchs de championnat mais les supporters sont lassés des mauvais résultats de leur équipe. Les relations entre les fans et la direction de l'OL se sont tendues ces dernières mois et l'atmosphère générale au sein du Groupama Stadium devrait dépendre des résultats des prochains matchs.

Avant la réception de Reims, les Lyonnais affronteront Montpellier, Clermont et Monaco. Ils se déplaceront à Nice pour le tout dernier match de la saison. L'OL est à 6 points de Lille, 5ème et virtuellement qualifié en Ligue Europa Conférence, et à 8 points de Monaco, 4ème et virtuellement qualifié en Ligue Europa.