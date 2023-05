Annoncé comme le nouveau favori pour remplacer Christophe Galtier sur le banc du PSG, José Mourinho est encore loin d’un départ de l’AS Rome.

Mercato PSG : Luis Campos à la manoeuvre pour José Mourinho

Alors que Christophe Galtier est de plus en plus éloigné du Paris Saint-Germain, le journaliste Julien Laurens a révélé sur les antennes de la BBC que Luis Campos a d’ores et déjà parlé à José Mourinho pour lui proposer le poste. Pour le journaliste français, la venue de l’actuel coach de l’AS Rome chez les Rouge et Bleu serait même réglée.

« Qui est le meilleur ami et agent de José Mourinho ? Jorge Mendes. Qui est l'un des meilleurs amis de Jorge Mendes ? Luis Campos, qui est également le directeur sportif du PSG. Campos et Mendes parlent tous les jours et Mendes est très influent et je suis sûr que le nom de Mourinho est apparu dans une liste restreinte de managers pour remplacer Christophe Galtier. Mourinho pourrait finir par être le manager de Paris, il pourrait ne pas l'être, mais avec Campos il y a un terrain très favorable », a expliqué Julien Laurens. Pour autant, le club italien ne semble pas chaud à l’idée de se séparer de son entraîneur à la fin de la saison en cours.

Mercato PSG : L’AS Rome est « tranquille » pour José Mourinho

En marge de la victoire de l’AS Rome en demi-finale aller de la Ligue Europa contre le Bayern Leverkusen (1-0), jeudi soir, le directeur sportif des Giallorossi a été interrogé sur l’intérêt du Paris Saint-Germain pour José Mourinho. Au micro de Sky Italia, Tiago Pinto a notamment déclaré : « le PSG sur Mourinho ? Je suis rassuré par cette question, on me l’a posée à chaque élimination cette saison. J’espère qu’on me la posera aussi à Budapest pour la finale. Il a très bien répondu et je suis tranquille. » Autrement dit, le club de la Louve ne fera pas de cadeau au PSG dans ce dossier.