Le PSG attend avec impatience le prochain mercato estival pour procéder à de profonds changements au sein de son effectif. En attaque, le club parisien viserait une grosse signature.

Après une saison catastrophique marquée par deux éliminations prématurées en Ligue et en Coupe de France, les dirigeants du Paris Saint-Germain entendent profiter du prochain mercato estival pour renforcer en profondeur leur effectif en vue de l’exercice 2023-2024. D’après les renseignements obtenus par Téléfoot, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos viseraient en priorité deux attaquants, un ailier droit capable de repiquer dans l’axe, un milieu de terrain et un défenseur central.

Dans cette optique, « des joueurs en majorité française ou francophone pour construire autour de Kylian Mbappé » seraient les principales cibles du PSG pour cet été, précise l’émission de TF1. Ainsi, après les attaquants Randal Kolo Muani et Moussa Diaby de l’Eintracht Francfort et du Bayer Leverkusen, le Champion de France viserait désormais une autre perle française évoluant à l’étranger.

Mercato PSG : Luis Campos prépare son offre pour Michael Olise

Avec les probables départs de Lionel Messi et Neymar Jr, le Paris Saint-Germain prépare déjà les grandes manœuvres pour renforcer son effectif cet été. À la recherche d’un ailier au profil percutant, le club entraîné par Christophe Galtier serait prêt à passer la vitesse pour attirer Michael Olise en fin de saison. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le milieu offensif de Crystal Palace est évalué à 27 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Âgé de 21 ans, l’international espoir français a séduit les recruteurs du PSG par ses qualités balle au pied, selon les informations divulguées ce samedi par Football Insider.

Le tabloïd britannique confirme que Luis Campos devrait transmettre sa première offre aux Eagles pour Michael Olise dans les semaines à venir. Alors que Wilfried Zaha, en fin de contrat avec Crystal Palace en juin, a récemment été proposé au PSG, c’est un autre attaquant du club anglais qui intéresserait les Rouge et Bleu. Reste maintenant à savoir si Michael Olise, qui n’a inscrit que 2 buts et délivré 9 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues cette saison, possède le profil idéal pour remplacer Lionel Messi au sein de l’attaque parisienne la saison prochaine.