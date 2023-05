Annoncé en Arabie saoudite dans le club d’Al-Hilal, Lionel Messi, en fin de contrat avec le PSG, pourrait faire son retour au Barça selon Joan Laporta.

Arrivé en grande pompe en août 2021, Lionel Messi vit ses dernières semaines sous le maillot du Paris Saint-Germain. Libre le 30 juin prochain, l’attaquant de 35 ans va terminer la saison et quitter la France puisqu’il ne prolongera pas avec le PSG. Récemment, l’AFP et certains médias étrangers ont évoqué un accord contractuel de deux ans entre Al-Hilal et le clan Messi avec à la clé un salaire vertigineux de 500 millions d’euros. Mais l’attaquant de 35 ans pourrait finalement signer son grand retour au FC Barcelone comme l’a laissé entendre Joan Laporta, président du club espagnol.

Mercato PSG : Le Barça va « tout faire pour ramener Messi »

En marge des festivités marquant le sacre du FC Barcelone en Liga, Joan Laporta a craqué et lâché une annonce fracassante sur le retour de Lionel Messi. Dans des propos rapportés par les médias espagnols, notamment AS, le président des Blaugranas a publiquement annoncé : « Nous allons tout faire pour le (NDLR : Messi) ramener. On travaille d'ores et déjà à l'équipe de la saison prochaine. On espère se renforcer. On a monté un plan d'austérité au club pour pouvoir entrer dans les clous du fair-play financier pour pouvoir recruter. On fait notre travail pour pouvoir avoir une équipe encore plus compétitive la saison prochaine. »

D’après les renseignements recueillis par le journaliste italien Nicolo Schira, le Barça pousse pour trouver un accord avec Lionel Messi pour son retour. Joan Laporta a déjà soumis une offre ces derniers jours au père et agent de la star du PSG pour un contrat jusqu'en 2025. Le nouveau champion d’Espagne est prêt à vendre des joueurs pour libérer de l'espace salarial. Toujours selon la même source, malgré des offres d’Al-Hilal et de l’Inter Milan, « le désir de Lionel Messi serait de revenir au Barça, où il entretient de très bonnes relations avec l'entraîneur Xavi, mais l'affaire reste compliquée sur le plan financier ».