Laurent Batlles a noté des manquements à l’ASSE face à Laval. Patrick Guillou estime lui que les Verts retombent dans leurs travers du début de saison.

ASSE : Laurent Batlles note un « manque d’intensité et de justesse » à Laval

Battue par le Stade Lavallois en Mayenne, samedi (2-1), l’ASSE a montré des signes de relâchement. Laurent Batlles n’a pas reconnu son équipe au stade au stade Francis Le Basser. Il a déploré le « manque d’intensité et de justesse » de la part du capitaine Jean-Philippe Krasso et ses coéquipiers à Laval.

« Il faut être plus performants offensivement. On n’a pas su le faire malgré nos nombreuses opportunités », a regretté l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne. Notons que le premier but concédé par l’ASSE est consécutif à un penalty provoqué par Gautier Larsonneur (1-0, 31e). Quant au deuxième but, il est parti d’un lob d’Antonin Bobichon dévié malencontreusement par Thomas Monconduit (2-1, 50e), alors que Dylan Chambost avait réduit l’écart (1-1, 38e).

ASSE : Patrick Guillou constate « beaucoup d’errances comme au début de saison »

Dans son analyse du match pour Le Progrès, Patrick Guillou constate un gros relâchement au sein de l’équipe stéphanoise en cette fin de saison, surtout défensivement. « Ce qui surprend désagréablement, c'est l’indiscipline défensive », a-t-il confié au quotidien régional. Or, « l’assise et la stabilité défensives semblent à la fois la base et la clé des futurs succès », selon le consultant de beIN Sports.

« La nécessité de changer les choses au niveau du comportement général semble une évidence. Ces attitudes provoquent frustration et colère. Toujours les mêmes constats sur l’absence de volonté collective de se replacer derrière le ballon », a déploré l’ancien défenseur de l’ASSE. En conclusion, Patrick Guillou constate que « les temps faibles stéphanois sont immédiatement sanctionnés ». Et cela lui rappelle « beaucoup d’errances du début de saison ». Pour rappel, l'équipe de Laurent Batlles était la lanterne rouge de la Ligue 2 fin décembre 2022, avec seulement 12 points après 17 journées.