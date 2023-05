Arrivé l'hiver dernier à l'ASSE, Gautier Larsonneur est sur les tablettes du HAC, et le gardien stéphanois a déjà pris sa décision sur son futur.

Gautier Larsonneur, l'homme qui a transformé l'ASSE

Avant l'arrivée du portier de 26 ans, l'AS Saint-Étienne est dans une situation plus que critique. Bon dernier du classement en Ligue 2, l'ASSE enchaîne les défaites, et la rupture avec ses supporters semble profonde. Sur le terrain comme en dehors, l'équipe de Laurent Batlles paraît abattue, et le spectre d'une relégation en National commence sérieusement à se manifester.

Face à cette situation, Loïc Perrin et son équipe décide d'employer les grands moyens au mois de janvier. Conscient de la situation du club, la cellule de recrutement stéphanoise se met au travail, et Saint-Étienne ne tarde pas à se montrer actif. Au total, pas moins de 7 recrues débarquent dans le Forez, dont Gaëtan Charbonnier, Niels Nkounkou ou encore Gautier Larsonneur.

Très vite, l'ancien gardien du Stade Brestois prend la place de numéro 1 dans les buts stéphanois, et apporte surtout son leadership au sein du vestiaire. L'effet se fait rapidement ressentir, l'ASSE montre un visage totalement différent, et les recrues sont au rendez-vous. Aujourd'hui, l'équipe de Laurent Batlles est 10e de Ligue 2, et le maintien est quasiment assuré.

Mercato ASSE : Le Havre fonce sur Gautier Larsonneur, mais ce dernier veut rester à Sainté

D'après les informations révélées par Mohamed Toubache-Ter, les performances de Gautier Larsonneur auraient grandement convaincu les dirigeants du Havre, qui veulent s'attacher les services du gardien de 26 ans. Cependant, l'homme fort de l'ASSE n'a aucunement envie de changer d'air, et veut rester à Saint-Etienne la saison prochaine selon l'insider.

Une chose est sûr, l'été sera très agité à Sainté, aussi bien dans le sens des arrivées que celui des départs. Pour rappel, les dirigeants de l'ASSE ont pour objectif de conserver Niels Nkunkou, Gaëtan Charbonnier ainsi que Jean-Philippe Krasso.