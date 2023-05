Désireux de quitter Manchester City cet été, Bernardo Silva serait intéressé par l’idée d’un transfert au PSG. Il s'activerait déjà dans ce sens.

Le Paris Saint-Germain, qui cherche à pallier le départ programmé de Lionel Messi, et probablement celui de Neymar, aurait fait de Bernardo Silva sa priorité. Dans ses colonnes, Le Parisien indique notamment que « le PSG l'a érigé en priorité pour son recrutement estival, au même titre que le numéro neuf qu'il cherche pour donner davantage de libertés à Kylian Mbappé ». Et à en croire les renseignements recueillis par L'Équipe, le milieu offensif de Manchester City aimerait changer d’air cet été après six années passées en Premier League.

Recruté à l’AS Monaco en 2014 par Luis Campos, l’international portugais a une relation particulière avec le conseiller football du PSG. Il se montrerait donc réceptif à l'intérêt du club de la capitale française. Dès lors, le média sportif assure que l'accord avec les Cityzens sera plus difficile à trouver pour le Paris Saint-Germain que celui avec Bernardo Silva, qui se renseignerait même déjà sur Paris.

Mercato : Bernardo Silva prend des renseignements sur le PSG

D’après les informations divulguées ces dernières heures par Le Parisien et confirmées ce mardi par le Daily Mail, Bernardo Silva se verrait bien au Paris Saint-Germain pour rejouer avec son ancien compagnon de Monaco, Kylian Mbappé. Et comme pour mettre la pression sur ses dirigeants pour qu’ils acceptent de négocier avec leurs homologues parisiens, le compatriote de Cristiano Ronaldo se renseignerait déjà « sur les endroits où il fait le mieux vivre à Paris, en étant joueur dans la région ».

Le tabloïd britannique précise toutefois que le partenaire d’Erling Haaalnd reste également dans le viseur du FC Barcelone. Mais les 90 millions d’euros attendus par Manchester City pour laisser filer Bernardo Silva pourraient refroidir les ardeurs catalanes.