Outre Milan Skriniar, qui va débarquer en provenance de l’Inter Milan, le PSG pourrait également compter sur les services d’un autre défenseur de renom.

Si Luis Campos travaille en coulisses pour l’arrivée de nouveaux joueurs lors du prochain mercato estival, le conseiller football du Paris Saint-Germain souhaite aussi conserver les éléments qui ont prouvé durant la saison qu’ils méritent de poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu. En effet, si Lionel Messi, dont le contrat expire le 30 juin prochain, se dirige tout droit vers un départ et un retour au FC Barcelone, d’autres cadres, qui sont dans sa situation, devraient rester encore sous les couleurs du PSG la saison prochaine. C’est le cas du défenseur central espagnol Sergio Ramos.

Mercato PSG : Sergio Ramos en bonne voie pour prolonger

Alors qu'il aligne des prestations de haut niveau depuis son retour en forme avec le Paris Saint-Germain, Sergio Ramos devrait poursuivre l’aventure en Ligue 1. D’après les informations relayées ce mardi par le journal Le Parisien, les dirigeants parisiens seraient sur le point de récompenser le niveau de jeu et le leadership de l’ancien capitaine du Real Madrid. Libre le 30 juin prochain et annoncé sur le départ il y a quelques semaines, Sergio Ramos se dirigerait finalement vers un renouvellement avec le Paris Saint-Germain.

« La tendance est que l'aventure continue pour au moins une saison supplémentaire », assure le quotidien régional. Des discussions sont en cours et pourraient aboutir dans les prochaines semaines, probablement après l’obtention du titre, précise le média francilien, qui ajoute également que sa proximité avec Kylian Mbappé et surtout avec les jeunes Titis fait de lui un joueur et un homme très apprécié au sein du groupe. De son côté, le défenseur de 37 ans « se verrait bien poursuivre au PSG où, malgré la saison difficile, il se démarque par sa personnalité et son humilité au quotidien ». Surtout que les dirigeants sont « dans l'ensemble, satisfait du rendement » de Sergio Ramos.