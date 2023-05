Cet été, le PSG veut attirer un numéro 9 de classe mondiale pour soulager Kylian Mbappé. Et Luis Campos aurait jeté son dévolu sur Harry Kane de Tottenham.

À la recherche d’un avant-centre de renom pour permettre à Kylian Mbappé d’avoir plus de liberté sur le terrain la saison prochaine, le Paris Saint-Germain serait intéressé par Harry Kane et Victor Osimhen. Alors qu’il va disposer d’une enveloppe assez conséquente cet été, le club de la capitale française serait prêt à tout pour l’un des deux. Surtout que Lionel Messi et Neymar Jr devraient changer d’air au terme de la saison. Selon les informations du quotidien Le Parisien, Harry Kane et Victor Osimhen « ont été cochés sur la liste de vœux des décideurs parisiens. » Luis Campos aurait même déjà lancé les grandes manoeuvres pour l’international anglais de Tottenham.

Mercato PSG : Luis Campos a rencontré l’agent de Harry Kane

Afin d’accélérer les négociations pour le transfert du capitaine des Spurs, Luis Campos et l’agent de l’attaquant de 29 ans, qui n’est autre que son frère, se seraient rencontrés ces derniers. À bientôt 30 ans, Harry Kane veut gagner son premier titre majeur en club et serait ouvert à un départ cet été. Pour autant, le PSG n’est pas seul sur ce coup puisque Manchester United serait tout aussi décidé à tout mettre en oeuvre pour retenir Harry Kane en Premier League. Pas forcément vendeur, le président du club londonien Daniel Levy pourrait toutefois commencer à réfléchir en cas d’offre à 100 millions d’euros.