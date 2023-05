Le Paris Saint-Germain est prêt à débourser une importante somme d’argent, 117 millions d'euros, pour réaliser deux transferts sensationnels. Critiqué depuis sa signature en 2022, Luis Campos, conseiller sportif du club parisien, se sait attendu au prochain mercato. Il a déjà avancé sur plusieurs dossiers, dont ceux de Bernardo Silva et d’Ibrahim Sangaré, deux joueurs qui vont couter un certain pactole au PSG.

Mercato PSG : Luis Campos en passe de concrétiser deux gros coups

Le mercato estival n'ouvre ses portes que samedi 10 juin pour s'achever le vendredi 1er septembre 2023. Le PSG ne perd pas de temps et a déjà progressé dans ses négociations sur plusieurs de ses dossiers. Luis Campos aurait pris contact avec plusieurs joueurs qui seraient intéressés par un transfert vers le Paris Saint-Germain.

Le premier joueur convoité par le Paris SG est Bernardo Silva, selon Le Parisien et L'Équipe. Le milieu de terrain portugais, estimé à 80 millions d'euros, pourrait devenir un des plus gros transferts du PSG cet été. Ancien joueur de l'AS Monaco, Silva a de son côté fait du club parisien sa priorité absolue.

Le deuxième dossier très avancé concerne Ibrahim Sangaré. Selon le journaliste Rik Elfrink du média Ed, le PSG est là aussi en bonne voie pour recruter le joueur du PSV Eindhoven. Le milieu de terrain ivoirien de 25 ans est sous contrat jusqu’en juin 2027. Son bail contient une clause libératoire fixée à 37 millions d'euros. À l’approche de ce mercato, tous semblent se dérouler bien pour le PSG où Luis Campos pourrait finaliser ces deux transactions dès l’ouverture officielle du marché des transferts avant d’attaquer le dossier Victor Osimhen de Naples.

Bernardo Silva apporterait toute sa créativité dans le milieu de terrain du PSG. Ses qualités techniques et sa vision du jeu plus qu’exceptionnelles pourraient mettre les attaquants Mbappé et Neymar dans de meilleures conditions pour performer. Quant à Ibrahim Sangaré, il renforcerait le secteur défensif avec sa puissance physique et sa capacité à récupérer les ballons.

Un double transfert évalué à 117 millions d’euros

Cependant, cette dépense massive de 117 millions d’euros n’est pas sans susciter des interrogations et des critiques. Certains se demandent si de tels investissements sont nécessaires pour le PSG qui a déjà sous son maillot les meilleurs joueurs à leur poste. D'autres soulignent que ces transferts pourraient créer des déséquilibres au sein de l'équipe et mettre en péril l'harmonie collective.

L'avenir de Luis Campos est également en jeu dans ce mercato. En effet, si ces recrutements ne portent pas leurs fruits et que le PSG ne parvient pas à atteindre ses objectifs, l’avenir du conseiller sportif au club pourrait être sérieusement remis en question.

Le prochain mercato estival s'annonce décisif pour le PSG et Luis Campos. Les transferts de Bernardo Silva et d'Ibrahim Sangaré représentent des enjeux importants pour l'équipe parisienne, tant sur le plan sportif que sur le plan financier. Reste à voir si ces deux joueurs rejoindront réellement le PSG et si leur arrivée apportera de la qualité à l'équipe de Christophe Galtier.