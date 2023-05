Alexandre Lacazette n'a pas été retenu parmi les meilleurs joueurs de la saison aux trophées UNFP. Lopes, Barcola et Cherki ont été nominés pour l'OL.

OL : Alexandre Lacazette absent de taille des trophées UNFP

Mardi soir, l'UNFP a annoncé les cinq nominés pour le trophée du meilleur joueur de Ligue 1. À la surprise générale, le LyonnaisAlexandre Lacazetten'a pas été retenu pour la cérémonie, qui se déroulera le 28 mai prochain, date de son 32e anniversaire. Deuxième meilleur buteur du championnat et auteur de 25 buts et 4 passes décisives, l'ancien joueur d'Arsenal n'aura pas l'occasion de remporter une deuxième fois ce prestigieux titre, après l'avoir obtenu durant la saison 2014-2015.

Cette saison, Alexandre Lacazette porte l'Olympique Lyonnais sur ses épaules et est impliqué sur 50% des buts de son équipe. Le syndicat ne l'a pas choisi parmi les cinq nominés, préférant Lionel Messi (PSG), Kylian Mbappé (PSG), Loïs Openda (RC Lens), Seko Fofana (RC Lens) et Jonathan David (LOSC).

Barcola, Cherki et Lopes sont nominés

L'Olympique Lyonnais place tout de même trois joueurs de son effectif dans les différentes catégories. Anthony Lopes a été retenu parmi les meilleurs gardiens. Le dernier rempart de l'OL figure aux côtés de Pau Lopez (OM), Gianluigi Donnarumma (PSG), Lucas Chevalier (LOSC) et Brice Samba (RC Lens).

Rayan Cherki et Bradley Barcola ont également été choisis et représenteront l'OL dans la catégorie des meilleurs espoirs. Les jeunes attaquants lyonnais seront accompagnés par Eliesse Ben Seghir (ASM), Elye Wahi (MHSC) et Nuno Mendes (PSG). Bradley Barcola bénéficie de beaucoup de temps depuis janvier et le départ de Karl Toko Ekambi au Stade Rennais. Rayan Cherki a de son côté gagné sa place de titulaire depuis l'arrivée de Laurent Blanc.

Du côté des anciens lyonnais, Karim Benzema a une fois encore été nommé parmi les meilleurs joueurs français à l'étrangers avec le Real Madrid, et Jeff Reine-Adelaïde et Mapou Yanga-Mbiwa ont été choisis pour leur engagement en dehors du terrain.