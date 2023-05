Déterminés à rapatrier Lionel Messi en provenance du PSG, les dirigeants FC Barcelone se rapprocheraient sérieusement de son grand objectif.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi ne va pas prolonger avec le Paris Saint-Germain. Annoncé au Moyen-Orient, précisément à Al-Hilal, club saoudien qui serait prêt à lui verser annuellement 500 millions d’euros, Lionel Messi pourrait finalement faire son grand retour au Barça.

Dimanche soir, en marge des célébrations pour le sacre en Liga, le président des Blaugranas Joan Laporta a publiquement lancé : « Nous allons tout faire pour le ramener. On travaille d'ores et déjà à l'équipe de la saison prochaine. On espère se renforcer. On a monté un plan d'austérité au club pour pouvoir entrer dans les clous du fair-play financier pour pouvoir recruter. On fait notre travail pour pouvoir avoir une équipe encore plus compétitive la saison prochaine. » Ce lundi, la presse espagnole assure que le club blaugrana a fait un pas de géant dans le sens d’un retour de la Pulga.

Mercato PSG : Le Barça va enregistrer Lionel Messi auprès de la Liga

Selon les toutes dernières informations relayées par le journal Sport, la direction du FC Barcelone aurait demandé à la Liga un document visant à garantir qu’en cas de retour cet été, Lionel Messi pourrait être enregistré. Joan Laporta et les siens souhaiteraient s’assurer de pouvoir être en mesure de valider le contrat de leur ancien capitaine avant même de démarrer les négociations.

L’instance espagnole devrait faire connaître sa réponse le 19 mai prochain, mais le nouveau champion de Liga serait très optimiste pour le retour de Lionel Messi. Sauf un revirement de situation, le septuple Ballon d’Or devrait donc quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison et effectuer son retour en Catalogne, où son ancien coéquipier devenu entraîneur, Xavi Hernandez, l’attendrait déjà pour conduire son équipe la saison prochaine.