Ciblé par les supporters du PSG ces dernières semaines, l'international italien Marco Verratti pourrait quitter le club de la capitale cet été.

Mercato PSG : Marco Verratti ne sera pas retenu

Déçu par un manque de considération de ses dirigeants et des supporters du Paris Saint-Germain, Marco Verratti envisage de quitter le PSG. L’international italien, arrivé en 2012, a vécu une saison difficile marquée par un nouvel échec en Ligue des Champions. De plus, le numéro 6 parisien a récemment été pris à partie par les Ultras du PSG qui ont exigé son départ. Depuis plusieurs saisons, l’hygiène de vie et plus particulièrement le rendement de Marco Verratti sont pointés du doigt. Luis Campos souhaiterait vendre l’international italien lors du mercato estival.

Selon les informations de RMC Sport, le PSG serait disposé à laisser partir Marco Verratti en cas de belle offre. Malgré sa récente prolongation jusqu’en 2026, les Parisiens ne ferment plus la porte à un départ du joueur le plus capé de l’effectif. À l’instar de Neymar, Marco Verratti pourrait donc faire les frais de la nouvelle politique du Paris Saint-Germain orchestré par Luis Campos. Une page pourrait donc se tourner cet été au PSG avec le potentiel départ d’une légende ayant remporté 29 titres au club. Le titre de champion de France qui tend les bras aux Parisiens pourrait offrir une belle opportunité à Marco Verratti de partir avec les honneurs.

Marco Verratti fait l’objet de nombreuses convoitises

Malgré une saison en demi-teinte au PSG, Marco Verratti reste un joueur très courtisé sur le marché des transferts. Le champion d’Europe serait dans le viseur des grands clubs du Nord de l’Italie, l’Inter Milan, la Juventus et l’AC Milan. Le natif de Pescara verrait d’un bon œil un retour dans son pays natal.

Toutefois, Marco Verratti aurait également reçu une offre en provenance d’Arabie saoudite ces dernières semaines. Le milieu du PSG devrait avoir l’embarras du choix cet été. Reste à savoir si un club parviendra à trouver un accord avec le PSG pour mettre fin à cette idylle débutée en 2012.