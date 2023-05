Le PSG peut être sacré champion de France à Auxerre, dimanche soir après la 36e journée de Ligue 1. Dans cette optique, Christophe Galtier a sorti la grosse artillerie pour le déplacement à l’Abbé-Deschamps.

Une défaite du RC Lens sur le terrain du FC Lorient dimanche après-midi offrirait au Paris Saint-Germain son onzième titre de Champion de France si les hommes de Christophe Galtier venaient à l’emporter ou même à faire un match nul face à l’AJ Auxerre le soir, en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Et donc pour mettre toutes les chances de son côté, l’entraîneur parisien a concocté un groupe de 21 joueurs pour se rendre en terrain hostile afin d’y défier le promu auxerrois.

Victime d'une contusion au genou gauche et absent de l'entraînement du vendredi, le milieu de terrain italien Marco Verratti (30 ans) figure bien dans le groupe dévoilé ce samedi par le club de la capitale. Outre les absences connues, notamment Neymar, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Nordi Mukiele, tous forfaits pour le reste de la saison, Galtier peut compter sur tout son monde. Suspendu après son carton rouge contre Lorient, Achraf Hakimi n’est pas du voyage. En attaquant, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Hugo Ekitike sont présents. En cas de victoire face aux Bourguignons, il faudrait une catastrophe plus qu'historique pour ne pas que le Paris SG soit Champion, même si les Sang et Or l’emportent en Bretagne.

Le groupe du PSG pour affronter Auxerre

Gardiens : Donnarumma, Rico, Letellier

Défenseurs : Ramos, Marquinhos, Bernat, Nhaga, Danilo, Pembélé

Milieux : Vitinha, Ruiz, Verratti, Zaïre-Emery, Sanches, Soler

Attaquants : Mbappé, Ekitike, Messi, Gharbi.