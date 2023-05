Annoncé sur le départ lors du prochain mercato estival, Marco Verratti pourrait ne plus porter le maillot du PSG jusqu’à la fin de la saison en cours.

Contesté par une partie des supporters du Paris Saint-Germain, Marco Verratti (30 ans, 35 matchs toutes compétitions cette saison) n'est pas certain de poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu au-delà de la saison en cours. D’après plusieurs sources, le milieu de terrain de 30 ans envisagerait sérieusement de changer d’air, à l’instar de Lionel Messi et Neymar Jr.

Prête à verser annuellement 500 millions d’euros à Messi pour l’attirer cet été, le club saoudien d’Al-Hilal serait aussi prêt à récupérer Marco Verratti avec à la clé un salaire de 60 millions d’euros par saison. Mais l’Inter Milan, la Juventus Turin et l’AC Milan seraient également disposés à faire ce qu’il faut pour rapatrier l’international italien en Serie A. Et alors que son avenir pourrait être l’un des tubes du prochain été, le numéro 6 du PSG pourrait ne plus rejouer avec ses coéquipiers jusqu’à la fin de l’exercice 2022-2023.

Marco Verratti victime d’une contusion au genou et incertain pour Auxerre-PSG

Alors que le Paris Saint-Germain prépare son déplacement à Auxerre pour le dimanche, en clôture de la 36e journée de Ligue 1, Christophe Galtier pourrait ne pas compter sur Marco Verratti. En effet, le club de la capitale a annoncé ce vendredi que son milieu de terrain souffre d’une contusion au genou gauche et ne s’est donc pas entraîné ce jour. « Victime d’une contusion au genou gauche, Marco Verratti reste en soins ce matin », a écrit brièvement le Paris SG sur son site officiel.

Incertain pour le match contre l’AJ Auxerre au Stade Abbé Deschamps, Verratti pourrait lui aussi voir sa saison se terminer à trois journées du terme du Championnat. Pour rappel, la saison est déjà terminée au PSG pour Neymar Jr, Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et Nuno Mendes. L’entraîneur parisien devrait donner des nouvelles de son joueur lors de sa conférence de presse de ce vendredi après-midi.