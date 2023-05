À la recherche d'un remplaçant pour Karim Benzema, en fin de contrat en juin prochain, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, aurait fait son choix.

À 35 ans, Karim Benzema se rapproche tout doucement de la sortie du côté du Real Madrid. Même si une prolongation de son contrat, qui expire le 30 juin prochain est évoquée, l’attaquant français ne devrait pas s’attendre à avoir beaucoup de temps de jeu la saison prochaine comme l’a laissé entendre son entraîneur Carlo Ancelotti.

« Les jeunes vont avoir davantage d’importance. Et pour Modric, Benzema, Nacho et Carvajal, les choses s’arrêteront le jour où ils ne joueront plus pour cette équipe », a déclaré le technicien italien en conférence de presse. Humilié par Manchester City en demi-finale retour de Ligue des Champions (0-4), mercredi soir, le club madrilène prépare donc déjà sa mue, notamment au poste d’avant-centre.

Real Madrid Mercato : Harry Kane à la place de Karim Benzema ?

Le Paris Saint-Germain peut se rassurer pour le prochain mercato estival : le Real Madrid ne tentera pas de recruter Kylian Mbappé. À la recherche d’un nouvel avant-centre pour assurer la succession de Karim Benzema, les Merengues auraient jeté leur dévolu sur Harry Kane. À en croire le quotidien AS, le recrutement de l’international anglais serait même la priorité de Florentino Pérez pour cet été.

À un an de la fin de son bail avec Tottenham, le buteur de 29 ans veut changer d’air et son nom a récemment été asocié au Paris Saint-Germain, qui veut également attirer un grand numéro 9 pour accompagner Kylian Mbappé aux avant-postes. Mais il faudra parvenir à un accord avec les Spurs qui réclament pas moins de 100 millions d’euros pour Harry Kane. Pour rappel, Manchester United serait aussi positionné pour récupérer le compatriote de Marcus Rashford dans les semaines à venir.