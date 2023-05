Le PSG est de nouveau au centre de l'attention à l'approche du mercato. Harry Kane pourrait débarquer à Paris pour 90 millions d’euros, selon Sports Zone.

D’après plusieurs sources proches du club de la capitale, les dirigeants parisiens seraient prêts à débourser une somme considérable pour s'offrir les services du joueur de Tottenham Hotspur. Le club anglais a fixé à près de 90 millions d’euros l’indemnité de transfert à payer pour ce joueur. Ce montant ne concernerait que les équipes en hors Premier League, donc pour le PSG.

Pourquoi Harry Kane pourrait changer de club cet été

L'arrivée de Harry Kane au Paris SG pourrait être une étape importante pour renforcer l'effectif déjà impressionnant du club parisien. Considéré comme l'un des meilleurs attaquants du monde, Kane a démontré tout son talent au cours des dernières saisons en Premier League, en marquant de nombreux buts et en créant des occasions de jeu pour ses coéquipiers.

Rien que cette saison 2023, le buteur de légende des Spurs a inscrit 28 buts en 37 matchs de championnat anglais. Le problème d’Harry Kane est qu’il évolue sous les couleurs de Tottenham depuis 2011 et cela commence à faire beaucoup pour lui. Même s’il a fait des piges à Leyton Orient, Millwall, Norwich City et Leicester City dans son plus jeune âge, il a quasiment fait l’ensemble de sa carrière au club londonien et il aimerait que cela chance.

Cette saison, malgré ses belles performances, il n'a que très rarement été mis en avant par les médias à cause du monstre Erling Haaland, auteur de 52 buts en 49 matchs toutes compétitions confondues à Manchester City. Haaland vient d'arriver et donc les médias britanniques continueront d'avoir les yeux que pour lui.

Ce que gagne le Paris Saint-Germain à signer Kane

Si cette transaction se concrétisait, elle constituerait un véritable coup de maître pour le Paris Saint-Germain. Le club français a déjà dépensé des sommes considérables pour recruter des joueurs de renom, tels que Neymar et Kylian Mbappé, mais l'ajout de Kane apporterait une nouvelle dimension à l'attaque parisienne.

La présence de Kane aux côtés de Mbappé et Neymar créerait un trio offensif redoutable, capable de déstabiliser n'importe quelle défense. Avec son sens du placement, sa précision devant le but et sa vision du jeu, Kane pourrait devenir l'élément manquant pour permettre au PSG de rivaliser au plus haut niveau européen.

Bien sûr, il convient de prendre ces rumeurs avec prudence. Les négociations entre les clubs peuvent être complexes et il est possible que Tottenham, réputé dur en affaire, demande finalement un montant plus élevé avant de céder son joueur vedette. De plus, d'autres équipes européennes sont également intéressées par Kane, ce qui pourrait entraîner une surenchère sur le prix du transfert.

Néanmoins, si le Paris Saint-Germain parvient à conclure cette transaction, cela enverrait un message fort aux autres clubs européens. Cela montrerait la détermination du PSG à construire une équipe compétitive capable de remporter la Ligue des champions, un objectif qui échappe au club depuis de nombreuses années.