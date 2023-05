En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, Lionel Messi est espéré par son ancien club, le Barça. Et les dirigeants catalans ne s’en cachent plus.

Sauf grosse surprise, Lionel Messi ne devrait pas prolonger son contrat en faveur du Paris Saint-Germain. Certaines sources, dont l’AFP, ont annoncé un accord entre la star de 35 ans et le club saoudien d’Al-Hilal avec à la clé un salaire de 500 millions d’euros par saison. Mais le père et agent du septuple Ballon d’Or est récemment sorti du silence pour faire la lumière sur son avenir.

« Il n'y a absolument rien avec aucun club pour l'année prochaine. La décision ne sera jamais prise avant que Lionel ne termine le championnat avec le PSG. Une fois la saison terminée, il sera temps d'analyser et de voir ce qu'il y a, puis de prendre une décision. Il y a toujours des rumeurs et beaucoup utilisent le nom de Lionel pour gagner en notoriété. Nous pouvons assurer qu'il n'y a pas d’accord avec personne. Ni verbal, ni signé, ni convenu, et il n'y en aura pas avant la fin de la saison », a écrit le père de Lionel Messi dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Des propos qui ont redonné espoir au FC Barcelone, qui espère retrouver son ancien capitaine dès cet été.

Mercato PSG : Le vice-président du Barça lance un appel à Lionel Messi

En marge des célébrations du sacre des hommes de Xavi Hernandez, samedi soir, malgré la défaite face à la Real Sociedad (1-2), le vice-président du FC Barcelone, Rafael Yuste, a publiquement annoncé qu'il aimerait voir Lionel Messi signer son retour en Catalogne pour la saison prochaine. « Les belles histoires doivent bien finir », a lancé le dirigeant espagnol avant de poursuivre au micro de DAZN.

« Je veux qu'il revienne pour tout ce qu'il a donné au club, parce qu'il a été formé ici, pour la relation extraordinaire que nous avons toujours eue. Son départ du club a été difficile, mais je crois que si tout va bien... Leo décidera à la fin, mais j'espère qu'il décidera de revenir parce que nous serions tous très heureux ici, je crois », a confié le collaborateur du président Joan Laporta. Reste maintenant à savoir si le Barça trouvera la bonne formule pour convaincre la Liga de permettre le retour de la Pulga.