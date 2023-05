Angers SCO n'a toujours pas de réponse concernant son interdiction de recrutement. Le club attend la réponse du Tribunal arbitral du sport.

Angers SCO : Toujours pas de réponse du TAS

Relégué en Ligue 2, Angers SCO attend toujours une réponse du Tribunal arbitral du sport concernant son interdiction de recrutement pour les deux prochains mercato. Pour rappel, les Angevins ont fait appel de cette décision et attendent une réponse cruciale pour l'avenir du club.

Le litige concerne le joueur Ilyes Chetti, recruté à l'Espérance de Tunis. La chambre de résolution des litiges de la FIFA avait sanctionné Angers SCO le 27 avril dernier d'une interdiction d'enregistrer des nouveaux joueurs pour les deux prochaines périodes d'enregistrement. "Le club, ne s'estimant pas responsable d'une résiliation du contrat antérieure à l'embauche du joueur Ilyes Chetti, a décidé d'interjeter appel de cette décision devant le TAS", avait déclaré Angers.

Ilyes Chetti doit également payer 970 000 euros à son ancien club "à titre de compensation pour rupture conventionnelle sans juste cause, majorée d'un intérêt annuel au taux de 5 % à compter du 30 septembre 2022 jusqu'à la date du complet paiement". Le joueur avait également été suspendu 4 matches.

Un flou autour de l'avenir du club

Angers SCO se mord les doigts pour ce transfert, alors qu'Ilyes Chetti n'a disputé que 6 matches de Ligue 1 cette saison. Le joueur avait été mis à pied par son club après une agression sexuelle survenue en décembre, avant de se blesser plus tard dans la saison. Concernant l'interdiction de recrutement, le TAS a précisé qu'"un délai a été accordé aux autres parties pour déposer des observations écrites" mais "qu'aucun délai spécifique n'a été annoncé pour la notification de la décision".

En cas de confirmation de la décision, l'avenir du SCO d'Angers serait compromis. La lanterne rouge de Ligue 1 est d'ores et déjà reléguée à l'échelon inférieur, et aura bien du mal à retenir ses meilleurs joueurs. L'effectif angevin pourrait être considérablement affaibli en cas de départs et d'impossibilité d'améliorer l'équipe avant la saison 2023-2024.