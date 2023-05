Alors qu'il possède une option dans son contrat pour prolonger d'une année supplémentaire, Kylian Mbappé pourrait trahir le Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Kylian Mbappé ne devrait pas lever l'option d'un an

C'est un premier tremblement de terre qui pourrait secouer le PSG à l'approche du mercato estival. En fin de saison dernière, alors qu'il était annoncé partant au Real Madrid, Kylian Mbappé avait finalement choisi de continuer l'aventure à Paris, en prolongeant son contrat jusqu'en 2024, dans lequel y figure une option afin de pouvoir prolonger d'une année supplémentaire, soit jusqu'en 2025.

Concernant cette option, l'attaquant français a jusqu'au 31 juillet pour décider de la lever ou non, et d'après les informations révélées par L'Équipe, une première tendance serait en train de se dessiner. En effet, le quotidien sportif indique qu'à l'heure actuelle, Kylian Mbappé ne devrait pas lever cette option, ce qui signifierait qu'il sera libre à l'été 2024.

Si ce choix est avéré, cela obligerait le Paris Saint-Germain à vendre son attaquant dès cet été afin de ne pas le voir quitter le club gratuitement en 2024. Cependant, la source indique qu'au sein du club de la capitale, on ne panique pas, et que les relations entre les deux parties se sont apaisées ces derniers mois, de quoi faciliter d'éventuelles discussions.

Le Real Madrid et l'Angleterre à l'affût

Dans le cas où un départ de Kylian Mbappé pourrait être envisagé cet été, deux destinations se dégagent pour l'avenir du joueur de 24 ans. L'Équipe explique ce mercredi que malgré ce qu'il s'est passé l'an dernier, le Real Madrid n'aurait pas totalement fermé la porte pour la venue de l'attaquant parisien. La source indique également le profil de l'international français est très apprécié en Angleterre. Cependant, les candidats potentiels pour l'accueillir sont peu nombreux vu la somme à fournir pour le transfert ainsi que le salaire de Kylian Mbappé.

Les deux écuries qui se démarquent le plus sont Manchester City et Manchester United si le rachat du club par le Qatar venait à être confirmé, d'autant plus que le joueur a déjà été approché par le passé.