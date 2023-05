Après dix saisons passées du côté de Tottenham, Harry Kane pourrait faire ses valises. Le Real Madrid suit activement l'attaquant anglais.

Mercato Real Madrid : Harry Kane bientôt en Liga ?

Avec 28 buts en Premier League cette saison, Harry Kane a encore affolé les compteurs en Angleterre. Mais l'attaquant s'est encore heurté aux difficultés de son équipe, qui réalise encore une saison blanche et n'est que 8e de Premier League, virtuellement non qualifié pour une Coupe d'Europe la saison prochaine.

Libre dans un an, le joueur anglais veut partir de Tottenham, qui est prêt à le vendre en cas de bonne offre cet été. D'après les informations de la Cadena SER, l'attaquant des Three Lions a été proposé au Real Madrid, qui étudie l'option. Ce n'est pas la première fois que Harry Kane est lié au Real Madrid, mais cette saison pourrait être la bonne.

Les dirigeants madrilènes pèsent le pour et le contre pour cette opération. Harry Kane est un joueur de très grande qualité qui n'aurait aucun mal à enchaîner les buts, et qui pourrait être un appui pour son compatriote Jude Bellingham, futur joueur du Real Madrid.

L'échec Hazard est encore en mémoire

Le Real Madrid hésite à se lancer dans l'opération en raison du prix de l'ancien joueur de Leicester. Le quotidien espagnol précise que le coût d'un transfert devrait se situer entre 80 millions et 100 millions d'euros, et Florentino Pérez a encore en tête l'échec Eden Hazard, transféré pour le même montant en 2019. En cas d'offre, les Merengues pourraient d'ailleurs tenter d'inclure le Belge dans la transaction.

Un dernier point non-négligeable : la cohabitation avec Karim Benzema. Le Français devrait continuer l'aventure avec les champions d'Europe, et aucun des deux attaquants n'accepterait un rôle de remplaçant. L'âge de Harry Kane (29 ans) ne permet pas non plus au Real Madrid de se projeter sur le long terme.