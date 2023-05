Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, l'international anglais Jude Bellingham serait proche de s'engager avec le Real Madrid.

Mercato Real Madrid : Le transfert de Jude Bellingham bientôt acté ?

Le Real Madrid a pris l’habitude ces dernières années de recruter des joueurs à fort potentiels pour assurer l’avenir du club. Les Merengues ont notamment enrôlé Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Vinicius Jr, Federico Valverde ou encore Rodrygo. Cet été, les Madrilènes pourraient de nouveau appliquer cette stratégie en recrutant l’international anglais Jude Bellingham.

Le Real Madrid pourrait frapper un gros coup dans les prochaines semaines avec la finalisation du transfert du milieu du Borussia Dortmund. Depuis plusieurs semaines, les Merengues semblent avoir pris une longueur d’avance dans ce dossier sur leurs concurrents. De plus, le Real Madrid serait parvenu à un accord avec les représentants du joueur.

Tous les voyants sont au vert pour le Real qui négocie depuis plusieurs semaines avec leur homologues allemands pour acter l’arrivée de Jude Bellingham. Le montant du transfert pourrait avoisiner les 120 millions d’euros et l’international anglais pourrait devenir la plus grosse vente de l’histoire de la Bundesliga. Selon les informations de Marca, l’arrivée de Jude Bellingham au Real Madrid pourrait être officialisée après la fin de saison du Borussia Dortmund. Un an après les échecs dans les dossier Erling Haaland et Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait signer le premier gros coup de ce mercato estival.

Le Real pourrait acheter un attaquant

En parallèle du dossier Jude Bellingham, les Merengues pourraient également recruter un attaquant cet été. Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid souhaiterait faire signer un nouvel avant-centre pour suppléer Karim Benzema la saison prochaine. D’autant plus que le second attaquant de métier de l’effectif de Carlo Ancelotti, Mariano Diaz, ne prolongera pas son contrat au sein de la Casa Blanca.

En cas d’opportunité sur le marché des transferts, les dirigeants du Real Madrid pourraient donc renforcer recruter un nouvel élément offensif. Les Merengues auraient pris des renseignements sur plusieurs attaquants, notamment Dusan Vlahovic, Rasmus Hojlund ou encore Harry Kane.