À l’approche du mercato, une bataille entre le LOSC et le RC Lens est en cours pour Gift Orban. Lille semble en pole position pour sa signature.

LOSC Mercato : Gift Orban visé pour succéder à Jonathan David

La fin de saison approche à grands pas, et le mercato estival ouvrira officiellement ses portes dans moins de trois semaines. Après une saison de Ligue 1 qui devrait voir le PSG remporter son 11e titre de champion de France, du mouvement est annoncé dans de nombreux clubs lors de cette fenêtre de transferts. C’est notamment le cas du LOSC où bon nombre de départs et d’arrivées sont attendus.

En effet, le club lillois devrait perdre son attaquant prolifique, Jonathan David, très convoité par plusieurs grands clubs européens. La direction du LOSC ne le retiendra pas cet été, à condition de recevoir une belle offre pour son transfert. D’ailleurs, les responsables lillois travaillent déjà sur sa succession. Et pour remplacer Jonathan David, les Dogues ont une nouvelle fois les yeux rivés sur le championnat belge.

La presse locale et étrangère assure en effet que la direction du LOSC a fait de Gift Orban (20 ans) sa priorité pour renforcer son attaque cet été. Le jeune attaquant nigérian évolue actuellement à La Gantoise où il réalise une saison sensationnelle avec un total de 20 buts inscrits en 20 rencontres disputés, toutes compétitions confondues.

Le LOSC a une sérieuse avance sur le RC Lens pour Gift Orban

Son habileté technique, sa vitesse et son instinct de buteur font de lui un attaquant redoutable. Grâce à ses performances remarquables, Gift Orban attire ainsi l’attention de plusieurs clubs européens. Prospectant régulièrement dans le championnat belge, le RC Lens est également sur ses traces. Le LOSC et le RCL se livrent ainsi une bataille à distance pour convaincre le crack nigérian de rejoindre leurs rangs.

Les deux formations de Ligue 1 vantent leurs projets sportifs et leur capacité à développer de jeunes joueurs talentueux. Cependant, c'est finalement le club présidé par Olivier Létang qui a réussi à prendre une avance sur ses concurrents. Selon Fabrizio Romano, les recruteurs lillois ont entamé les premiers contacts avec Gift Orban qui ne serait pas insensible à cette approche.

Une future arrivée de ce joueur talentueux renforcera sans doute la position du LOSC en tant que destination attrayante pour les jeunes talents et confirmera sa compétence à attirer et développer des joueurs prometteurs. Même si pour l’heure, rien n’est encore acté dans ce dossier, les négociations se poursuivent entre les différentes parties. En se qualifiant pour la prochaine Ligue des Champions, le RC Lens aura aussi un argument de taille à faire valoir dans ce dossier. Les Sang et Or n’ont donc pas encore dit leur dernier mot pour Gift Orban.