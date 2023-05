Jeudi, plusieurs sources ont annoncé que Manuel Ugarte serait la première recrue estivale du PSG. Mais Chelsea compte bien jouer les trouble-fêtes.

Après le journal portugais Record et la chaîne CMTVNoticias, L’Équipe et RMC Sport ont confirmé que le Paris Saint-Germain était finalement d’accord pour payer la clause libératoire de Manuel Ugarte. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le milieu de terrain défensif du Sporting Portugal est séduit à l’idée d’évoluer au PSG la saison prochaine et l’affaire devrait donc se régler très rapidement.

« Ces discussions sont jugées comme très avancées. À tel point que certaines sources n’ont plus de doutes sur la finalité du dossier malgré l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League. Sous contrat jusqu’en 2026, Manuel Ugarte possède une clause de 60 M€ dans son contrat que Paris va lever. Sauf retournement de situation, Manuel Ugarte devrait donc être la première recrue parisienne de l’été », a notamment expliqué L’Équipe. Mais ce vendredi, plusieurs autres sources assurent que rien n’est encore fait dans ce dossier que Chelsea tente d’ailleurs de saboter.

Mercato PSG : Chelsea veut jouer les trouble-fêtes à Paris

En effet, le journaliste italien Fabrizio Romano révèle ce matin que le Paris Saint-Germain a effectivement envoyé une première proposition au Sporting Portugal, mais avec des modalités de paiement différentes de la clause libératoire de 60 millions d’euros. Contrairement aux affirmations de L’Équipe et certains médias portugais, rien n’est donc encore finalisé entre le PSG et le Sporting pour l’international uruguayen de 22 ans.

Le quotidien A Bola confirme cette tendance et révèle que Todd Boehly, président de Chelsea, aurait fait de Manuel Ugarte une priorité et serait disposé à offrir au Sporting des bonus, en plus de la clause libératoire. Une offensive qui pourrait bien tenter le club portugais, qui devra reverser 20% au club formateur du joueur et 10% à son ancien club de Famalicao qui détient des droits sur lui. Toujours selon la même source, les Blues pourraient aussi laisser Manuel Ugarte en prêt au Sporting durant une saison. Autant d’éléments qui pourraient faire pencher la balance en faveur du club londonien. Le Paris SG est donc prévenu.