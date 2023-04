Publié par Edouard le 27 avril 2023 à 13:00

Chelsea n'en a pas fini avec l'achat de joueurs. Les dirigeants des Blues sont désormais sur une nouvelle piste, celle menant à André Onana.

Chelsea Mercato : Les Blues veulent recruter André Onana

Enzo Fernandez, Marc Cucurella, Wesley Fofana... Chelsea a dépensé plus de 600 millions d'euros cette saison mais n'en a pas fini avec le mercato. Les dirigeants des Blues souhaitent désormais s'attacher les services d'André Onana. Le Camerounais est arrivé à l'Inter Milan l'été dernier, mais Chelsea espère le recruter en raison des mauvaises performances de Kepa Arrizabalaga, qui avait lui-même repris la place d'Edouard Mendy.

D'après les informations de La Gazzetta dello Sport, Chelsea prépare une offre d'envergure pour André Onana. Il est la priorité des Blues à ce poste. Le club londonien souhaite s'appuyer sur ses très bons rapports avec l'Inter Milan, à qui il a par exemple acheté et prêté Romelu Lukaku, pour s'offrir le gardien camerounais.

Kepa Arrizabalaga pourrait entrer dans la transaction

Pour recruter André Onana, Chelsea pourrait proposer un échange. Kepa Arrizabalaga, gardien le plus cher de l'histoire (recruté 80 millions d'euros en 2018), ne satisfait pas entièrement les Blues et pourrait être proposé à l'Inter Milan. André Onana est actuellement évalué à 40 millions d'euros, mais le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, est prêt à échanger 10 millions d'euros en plus de Kepa pour recruter l'ancien international camerounais aux 34 sélections.

La Gazzetta dello Sport ajoute qu'André Onana a été observé à plusieurs reprises en Ligue des Champions cette saison par Chelsea. En cas d'échec dans la transaction, les recruteurs des Blues pourraient porter leur choix sur un gardien géorgien. Giorgi Mamardashvili, portier de Valence, actuellement à la peine en Liga (18e), aurait été sondé par le club londonien. Le probable futur entraîneur du club, Mauricio Pochettino, devrait donc avoir à sa disposition un gardien fraîchement recruté cet été.