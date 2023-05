Auteur d’une saison éblouissante à Naples, Kim Min-Jae est annoncé dans le viseur du PSG et de Manchester United. Le défenseur coréen a évoqué son avenir.

Malgré l’arrivée quasiment acquise de Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain veut recruter un autre défenseur central de classe mondiale. Selon plusieurs sources italiennes, Luis Campos, le conseiller football du club de la capitale française, se serait rapproché de l’entourage de Kim Min-Jae pour évoquer un transfert cet été. Pas forcément vendeur, le SSC Naples pourrait se résoudre à laisser partir son joueur en cas d’offre à 60 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire.

Un montant que serait prêt à verser Manchester United pour récupérer l’international sud-coréen dès cet été. D’ailleurs, le Corriere dello Sport, Kim Min-Jae serait attendu en Angleterre la semaine prochaine pour finaliser son transfert chez les Red Devils. Le coéquipier de Victor Osimhen en profitera pour réaliser un examen médical et visitera les installations de la formation anglaise.

Mercato PSG : Kim Min-Jae botte en touche pour son avenir

Un an seulement après son arrivée à Naples, Kim Min-Jae pourrait rejoindre les rangs d’un club plus fortuné. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le défenseur central serait ouvert à un challenge dans un autre grand club européen à partir de cet été. Et plusieurs cadors seraient intéressés en raison de sa clause libératoire facilement atteignable.

Même si le principal concerné ne semble pas pour le moment préoccupé par sa situation personnelle. En effet, après son agent, qui a récemment démenti les rumeurs, Kim Min-Jae a préféré botter en touche lorsqu’il a été interrogé sur sa situation au micro de la chaîne sud-coréenne tvN. « Mon agent est dehors, demandez-lui directement ! », a lancé l’ancien défenseur de Fenerbahce, en souriant. Il faudra donc attendre la fin de saison pour être fixé sur ce dossier.