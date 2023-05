Après l'hospitalisation de Sergio Rico suite à un accident de cheval, la femme du gardien du PSG a publié un message inquiétant sur les réseaux sociaux.

Le grave accident de Sergio Rico en Espagne, dimanche matin, est au cœur de l’actualité. Arrivé à El Rocío dans la nuit de samedi à dimanche pour participer à un pèlerinage lors du week-end de la Pentecôte, le gardien de but du PSG a subi un grave accident impliquant un cheval.

L’international espagnol de 29 ans a notamment reçu un coup sur la tête qui a obligé les secours à le placer sous respiration artificielle avant de l’envoyer en urgence dans un hôpital de Séville par hélicoptère. Les dernières nouvelles évoquaient une possible hémorragie cérébrale alors que ses proches ont annoncé 48 heures déterminantes hier soir. Tôt ce matin, la femme de Sergio Rico a envoyé un message loin d'être rassurant.

Alba Silva à Sergio Rico : « Ne me laisse pas seule mon amour »

Après un premier message posté lundi afin de remercier tout le monde pour le soutien apporté à son époux et demander « du respect aux médias qui donnent des informations non vérifiées », la femme de Sergio Rico a fait une nouvelle sortie sur Instagram tôt ce mardi matin. Et cette fois, Alba Silva se montre un peu plus inquiète.

« Ne me laisse pas seule mon amour, car je te jure que je ne peux pas, je ne sais pas comment vivre sans toi. Nous t'attendons ma vie, nous t'aimons tellement », a écrit la mannequin espagnole sur son compte Instagram. Dimanche soir, à l’occasion de la remise des Trophées UNFP, les Parisiens Kylian Mbappé et Nuno Mendes ont eu une pensée pour leur coéquipier Sergio Rico.

« L’ensemble du club est avec Sergio Rico. Je voulais avoir le sens des priorités en parlant de ça », a lancé Kylian Mbappé avant son discours. Alors que le milieu de terrain Carlos Soler s’est rendu au chevet de son partenaire, Sergio Ramos a lui aussi adressé un message de soutien à son compatriote et coéquipier au PSG.