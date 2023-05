Un joueur décisif convoité par l’ASSE depuis le mercato hivernal se dirigerait tout droit vers le RC Strasbourg en Ligue 1.

Mercato ASSE : Amine Boutrah va signer au RC Strasbourg

Promu en Ligue 2 avec l’US Concarneau la semaine dernière, Amine Boutrah (22 ans) ne jouera pas avec le club breton la saison prochaine, ni avec l’ASSE qui le courtise depuis cet hiver. Il a décidé de quitter Les Thoniers au terme de son contrat en juin pour évoluer plus haut. Il l’a confié dès le dernier match validant la montée historique du club, face à l'US Orléans (2-1). « C’était mon dernier match avec Concarneau. Ce que je veux, c’est m’affirmer en Ligue 1 », a-t-il déclaré dans Ouest-France, samedi dernier. Le milieu offensif avait laissé entendre ensuite « qu’il ne sait pas encore où il va signer ».

Mais sa prochaine destination est désormais connue. Selon les indiscrétions de L’Équipe, Amine Boutrah devrait rejoindre le RC Strasbourg librement à la suite de Jessy Deminguet (25 ans, SM Caen). Le club alsacien, qui a assuré son maintien en Ligue 1 au terme de la 37e journée, va se séparer de plusieurs joueurs et en recruter d’autres pour recomposer une nouvelle équipe, à en croire le quotidien sportif. Et le natif de Porto-Vecchio devrait faire partie de l'équipe de Frédéric Antonetti la saison prochaine, si les informations de la source se confirment.

La saison dernière, le joueur visé par Loïc Perrin à l’ASSE a largement contribué à la montée de l’US Concarneau en Ligue 2 . Il a insceit 11 buts et délivré 8 passes décisives en 32 matches disputés en National. En plus des Verts, Amine Boutrah est sur les tablettes de Montpellier HSC mais aussi des Girondins de Bordeaux, toujours en course pour retrouver l'élite.