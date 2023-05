Un joueur décisif convoité par l’ASSE depuis le mercato d’hiver a lâché une nouvelle réponse aux Stéphanois. Il ne souhaite pas jouer en Ligue 2.

Mercato ASSE : Amine Boutrah promu en Ligue 2 avec Concarneau

En quête de renforts après son début de saison catastrophique, l’ASSE avait sondé l’entourage d’ Amine Boutrah en vue de son transfert. Mais le buteur de l’US Concarneau avait fermé la porte à l’AS Saint-Etienne. Il avait pris la décision de finir la saison en National, puis de partir à l’issue de son contrat. « J’ai des choses à me prouver et voir si je suis prêt. J’ai aussi envie d’écrire l’histoire à Concarneau. Quand j’entends qu’il y a des clubs de Ligue 1 intéressés, bien sûr que j’y pense. Mais on a discuté. On s’est dit que le mieux pour moi était de finir la saison ici (à Concarneau) », avait répondu le polyvalent attaquant des Thoniers, pendant le marché hivernal.

Sacré champion de National, vendredi soir, Amine Boutrah (22 ans) est rentré dans l’histoire du club du Finistère comme il le souhaitait. Grâce à sa victoire à Orléans (1-2), l'US Concarneau a fini en tête du championnat et est promu en Ligue 2.

Mercato ASSE : Amine Boutrah repousse Saint-Etienne et vise la Ligue 1

Dans la foulée de la montée du club breton, la cible de l’ASSE a été interrogée sur son avenir. Et sa réponse à l'équipe de Laurent Batlles est cash. Il ne souhaite pas jouer en Ligue 2, mais vise plutôt un club de l’élite. « C’était mon dernier match avec Concarneau. Je ne sais pas où je vais signer, mais ce que je veux c’est m’affirmer en Ligue 1 », a-t-il annoncé, dans des propos rapportés par Ouest France. Rappelons qu'Amine Boutrah est en fin de contrat avec le club promu.

Libre de signer avec le club de son choix, il va sans doute prendre son temps pour regarder les propositions en sa possession et celles qui vont tomber dès l’ouverture officielle du mercato le 10 juin. Outre l’ASSE, Montpellier HSC et les Girondins de Bordeaux sont intéressés par son pofil. Cette saison, le natif de Porto-Vecchio (en Corse) a marqué 11 buts et délivré 8 passes décisives et couronné du titre de meilleur joueur de National 2022-2023.