Pour renforcer l’effectif du PSG, propriété du Qatar, en vue de la saison prochaine, Luis Campos refuse de donner dans la surenchère au mercato estival.

Avec les possibles départs de Marco Verratti, Renato Sanchez, Carlos Soler et Fabian Ruiz, le Paris Saint-Germain a fait du renforcement de son milieu de terrain l’une des priorités du prochain mercato estival. Dans cette optique, Luis Campos a fait de Manuel Ugarte un objectif clair de cet été. Le conseiller football du club de la capitale était même disposé à payer les 60 millions d’euros représentant le montant de la clause libératoire fixée par le Sporting Portugal pour son milieu de terrain. Mais l’entrée en scène de Chelsea dans ce dossier pourrait faire changer la donne pour le PSG.

Mercato PSG : Manuel Ugarte, Luis Campos refuse de dépenser plus que de raison

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Manuel Ugarte va quitter les rangs du Sporting Portugal lors du prochain mercato estival. L’international uruguayen de 22 a même profiter du dernier match de la saison pour faire ses adieux aux supporters du Sporting. Ciblé par le Paris Saint-Germain, le compatriote d’Edinson Cavani se rapprocherait de plus en plus de Chelsea. En effet, le média Foot Mercato explique ce dimanche que si le Paris SG est d’accord pour lever la clause libératoire d’Ugarte, Chelsea proposerait plus que le montant de la clause de départ du natif de Montevideo. Toujours selon la même source, Manuel Ugarte aurait même déjà un accord avec le club londonien.

« Le Sporting est OK avec le Chelsea qui offre plus que le PSG. Pour le moment, Paris refuse de s’aligner sur l’offre des Blues. Chelsea & Sporting veulent boucler rapidement l’opération », assure le portail francilien. D’ordinaire enclin à sortir le chéquier contre toute concurrence, le PSG refuse de se lancer dans la surenchère pour Manuel Ugarte, qui pourrait donc prendre la direction de la Premier League.