Après le communiqué médical de l’hôpital Virgen del Rocio de Séville, où est interné Sergio Rico, la femme du portier du PSG a donné des nouvelles.

Depuis plus d’une semaine et le grave accident de son époux Sergio Rico, Alba Silva, donne régulièrement des nouvelles du gardien de but du Paris Saint-Germain. Interrogée lundi soir par l'agence Europa Press à sa sortie de l’hôpital, la mannequin espagnole a apporté quelques précisions sur l’état de santé du joueur de 29 ans. Et le moins que l’on peut dire, c’est que l’espoir est permis pour le protégé de Christophe Galtier puisque sa compagne assure que les médecins réduisent « peu à peu » les doses de sédatifs administrés à Rico.

« Mais étape par étape, d'accord ? C’est ce que nous dit l'hôpital. Pas à pas. Nous avons une grande confiance envers les professionnels de Virgen del Rocío », a ajouté Alba Silva dans des propos rapportés par El Desmarque. Quelques heures auparavant, le centre hospitalier de Séville avait communiqué pour donner les nouvelles sur l’état de santé de la doublure de Gianluigi Donnarumma.

PSG : Sergio Rico dans un état grave, mais stable

Dans un nouveau point médical, l’hôpital Virgen del Rocio de Séville a annoncé que « Sergio Rico reste stable sans changement significatif à signaler. Son état général reste grave. Il reste admis aux soins intensifs de l’hôpital universitaire Virgen del Rocio de Séville sous sédation, suivi et soigné de manière multidisciplinaire par l’équipe de médecine intensive et par d’autres spécialistes. »

Pour rappel, le Paris Saint-Germain a annulé le gala annuel de sa fondation et réduit au strict minimum les festivités de remise du trophée de champion de France, en soutien à son numéro 16, à qui Kylian Mbappé a rendu hommage lors des Trophées UNFP et lors du dernier match du championnat contre Clermont au Parc des Princes.