À la recherche d’un coach capable de lui permettre de remporter sa première Ligue des Champions, le PSG serait sur les traces d’un ancien du Real Madrid.

Si Christophe Galtier est en ce moment concentré sur les deux derniers matches du championnat, les dirigeants du Paris Saint-Germain réfléchissent en coulisses sur la nomination d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Pour le Qatar, Zinédine Zidane reste l’ultime rêve, mais Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sonderaient d’autres pistes pour le poste. Aux dernières nouvelles, une ancienne gloire du Real Madrid ferait rêver les dirigeants du club de la capitale .

Mercato PSG : Le Paris SG pense à Xabi Alonso

Tôt ce jeudi matin, le quotidien L’Équipe a révélé que José Mourinho, actuellement lié à la Roma jusqu’en juin 2024, serait intéressé par le poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain, qui apprécierait aussi les profils de Marcelo Gallardo (libre) et Abel Pereira, le coach de Palmeiras. RMC Sport confirme à son tour que si plusieurs noms sont évoqués pour remplacer Christophe Galtier, trois se dégagent désormais : José Mourinho, Thiago Motta et plus récemment Xabi Alonso, l'entraîneur du Bayer Leverkusen.

Des premiers contacts ont été initiés mais le PSG va se heurter à deux obstacles: la volonté de l’espagnol de prendre la suite de Carlo Ancelotti au Real Madrid quand l’Italien va quitter son poste. Le deuxième frein réside dans le fait que son club actuel souhaite ardemment le prolonger et le plus vite possible, alors que son nom à aussi circulé à Tottenham. Le double vainqueur de la Ligue des champions en tant que joueur confiait d’ailleurs récemment qu’il était « heureux » à Leverkusen et qu’il ne s’inquiétait pas pour son avenir.