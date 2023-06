Nommé le 9 mai dernier en tant qu'entraîneur principal du FC Nantes, Pierre Aristouy doit maintenant prendre sa décision concernant son avenir.

Mercato FC Nantes : Pierre Aristouy dira s'il continue "en fin de semaine"

Suspense au FC Nantes. Les Canaris ont assuré leur maintien en Ligue 1 lors de la dernière journée face à Angers (1-0) et attendent désormais de savoir si Pierre Aristouy continuera à exercer ses fonctions sur le banc nantais la saison prochaine. Le technicien de 43 ans avait été nommé le 9 mai dernier en remplacement d'Antoine Kombouaré.

Interrogé sur France 3 Pays de la Loire, Pierre Aristouy a laissé planer le doute. Le coach du FC Nantes a indiqué qu'il donnerait sa décision "en fin de semaine" concernant son choix de continuer ou non l'aventure avec les Jaune et Vert. L'ancien entraîneur des moins de 19 ans du FC Nantes a réussi sa mission malgré une seule victoire en 4 rencontres de championnat.

Il a repris un effectif "fatigué et un peu surpris de se retrouver là", comme il l'a récemment confié dans les colonnes de Ouest-France. Les Nantais se sont maintenus grâce à la défaite de l'AJ Auxerre face à Lens (1-2) lors de la dernière journée, alors qu'ils n'avaient pas leur destin entre les mains.

Pierre Aristouy reçoit un soutien de choix

Avant de donner sa décision ou non de continuer à la tête du FC Nantes, Pierre Aristouy a reçu un appui fort de la part d'une légende nantaise. "J’espère que tu vas continuer avec l’équipe première. Premièrement, parce que tu le mérites, tu as les capacités et c’est ce dont tu as envie. Alors je sais qu’il y a quelques inconvénients à ce métier, tu l’as dit toi-même. C’est prenant, mais vas-y !", a lancé Raynald Denoueix à l'ancien attaquant canari.

Pierre Aristouy a indiqué que son avenir n'avait "pas du tout été évoqué" lors du sprint final pour ne pas déstabiliser les joueurs. "C'est indispensable pour moi de me sentir en confiance par rapport à l'avis du président." Le coach nantais a tout de même laissé planer un indice sur son avenir : "J'ai vécu quelque chose d'épuisant mais d'enivrant, donc évidemment que ça donne envie."