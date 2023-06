L’ ASSE tient sa première recrue estivale au sein de son équipe féminine, promue en D1 Arkema au terme de la saison bouclée en mai.

Mercato ASSE : Solène Champagnac, nouvelle Stéphanoise !

Dans la foulée de la signature de Laurent Mortel (48 ans), l’ ASSE a officialisé celle de Solène Champagnac, milieu de terrain de 24 ans. Première recrue stéphanoise, elle rejoint les Vertes pour la saison 2023-2024. Elle est en provenance de Rodez AF, équipe avec laquelle elle a disputé 22 matchs en D1 Arkema cette année. « Pour cet exercice 2023-2024, Solène Champagnac fait le grand bond et quitte sa région natale pour rejoindre le Forez. Elle devient la première recrue du mercato estival stéphanois. Bienvenue », a officialisé le club ligérien.

La joueuse native de Montpellier a livré ses premières impressions après sa signature à l’ASSE : « Je suis très heureuse de signer dans un grand club comme l'ASSE. Je quitte ma région natale, c'est un nouveau départ, un nouveau challenge. Je vais retrouver Laurent Mortel, quelqu'un en qui j'ai confiance et qui fait du très bon travail », a-t-elle déclaré.

Laurent Mortel, entraineur de l'ASSE féminin, a également réagi à l’arrivée du premier renfort de l’été : « C’est une joueuse que je connais bien, puisque j'ai eu la chance de travailler avec elle pendant plus de deux ans. C'est une milieu de terrain box-to-box, plutôt technique, avec une vraie justesse de passe et du caractère. Elle vient compléter notre entre-jeu et nous permettra de pouvoir faire des choix. » Rappelons que Laurent Mortel a prolongé son contrat d'une saison et dirigera les Vertes en D1 Arkema la saison prochaine.