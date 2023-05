En marge du match nul de l’ ASSE à Rodez en Ligue 2, la section féminine du club a été récompensée lors du tournoi "Les Matrus dans le Chaudron".

ASSE : La section féminine a reçu son label Or

Comme l’équipe masculine de l’ ASSE, la section féminine est en deuxième division. Mais contrairement à l’équipe de Laurent Batlles qui reste en Ligue 2 cette saison, celle de Laurent Mortel est bien partie pour retrouver la première division. Elle est leader du Groupe B, avec 9 points d’avance sur l’OM féminin, après 19 journées. En attendant donc la validation du billet retour de l’équipe féminine stéphanoise dans l’élite, le travail du club sur le football féminin a été récompensé. En effet, l’ASSE a obtenu son label Or, lundi, lors du tournoi "Les Matrus dans le Chaudron".

Dans un communiqué officiel, la direction du club a informé de cette récompense. « Prolongé en octobre (2022) pour 3 saisons supplémentaires, le label Or a officiellement été remis le lundi 1er mai à la section Féminine de l'ASSE, des mains de Pascal Parent, président de la Ligue AURA. Les critères reposent sur le projet associatif, le projet éducatif, le projet sportif ainsi que le plan de formation des dirigeants et éducateurs.

À l'occasion du tournoi "Les Matrus dans le Chaudron", la Ligue AURA et le District de la Loire représenté par son président Thierry Delolme ont honoré le travail effectué par Sandy Guerin, Constance Veyre, Jean-Charles Cirilli et tous les éducateurs de l'école de foot et de la formation stéphanoises », ont informé les Verts. « Parents, n'ayez aucune crainte à laisser votre fille découvrir la joie du ballon rond tout en portant le maillot Vert », a conclu l' ASSE dans son communiqué.