Le Real va se renforcer pendant ce mercato. L'arrivée de Bellingham va être suivie du retour de Fran Garcia et du recrutement de David Soria.

Mercato : David Soria et Fran Garcia bientôt au Real Madrid

Le Real Madrid va faire signer Fran Garcia et David Soria pendant le mercato. D'après les informations de Marca, Getafe et le Real vont se rencontrer la semaine prochaine pour finaliser l'arrivée du gardien chez les Merengue. Le Real Madrid s'est déjà mis d'accord avec le portier de 30 ans suite à une réunion avec ses représentants. David Soria va débarquer en tant que gardien remplaçant derrière Thibaut Courtois, alors que Andryi Lunin cherche une porte de sortie pour obtenir plus de temps de jeu.

Le Real Madrid et Getafe se rencontreront aussi pour évoquer la situation de Juanmi Latasa, jeune joueur de Getafe prêté par le club de la capitale espagnole cette saison. Le jeune attaquant a disputé 18 matchs de Liga cette saison et a inscrit un but. Getafe dispose d'une option d'achat à hauteur de 3 millions d'euros que les dirigeants aimeraient bien lever.

Le Real annonce le retour de Fran Garcia

Le Real Madrid va également récupérer un joueur vendu il y a 2 ans au cours de ce mercato. Le club de la Maison Blanche s'est mis d'accord avec le Rayo Vallecano pour rapatrier Fran Garcia, latéral gauche qui a brillé cette saison en Liga. Son retour a été officialisé par le Real Madrid. Arrivé au club à ses 14 ans, il avait fait ses débuts en professionnel avec son club de coeur en 2018.

A 23 ans, le latéral gauche sort d'une saison pleine avec le Rayo Vallecano. Auteur de 3 passes décisives en championnat, il est le joueur de champ qui a disputé le plus de minutes avec son club cette saison. Sa clause de rachat à hauteur de 5 millions d'euros a été activée par le Real Madrid et il va pouvoir réaliser son rêve de jouer avec son club formateur.