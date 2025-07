ASSE : Première compo contre Carouge, déjà des absents

L’ASSE ne pourra pas compter sur tous les joueurs de son effectif lors de son premier match amical de préparation prévu à le samedi 5 juillet (18h30). Plusieurs joueurs manquent à l’appel.

ASSE : Les joueurs en fin de contrat sont partis

Après une quinzaine jours de préparation, marquée par un stage au Chambon-sur-Lignon, l’ASSE va disputer un premier match amical test face à l’Etoile Carouge FC à l’Envol Stadium d’Andrézieux-Bouthéon, samedi prochain. Les supporters des Verts sont curieux de découvrir la première composition de l’équipe stéphanoise de cette préparation estivale.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un ancien Vert proche d’un grand retour !

À voir Mercato OGC Nice : Un grand gardien de but en approche !

Cependant, ils ne seront pas surpris de constater que plusieurs joueurs ont quitté le club relégué en Ligue 2. Louis Mouton, Anthony Briançon, Ibrahima Wadji, Boubacar Fall et Yunis Abdelhamid sont partis de Saint-Etienne, libres, au terme de leur contrat.

Mercato : Cornud transféré, Sissoko libéré

Pierre Cornud a été transféré au Maccabi Haïfa et Ibrahim Sissoko a été libéré, puis il s’est engagé avec le VfL Bochum en D2 allemande. Aussi en fin de contrat officiellement depuis lundi, Léo Pétrot ne figure pas dans le groupe d’Eirik Horneland. Toutefois, des négociation existent pour la possible prolongation de son contrat.

ASSE : Stassin en reprise, Maçon en vacances

En plus de ces huit joueurs non concernés, l’ASSE ne pourra pas compter sur Lucas Stassin. Il a certes repris l’entraînement collectif, mais il n’est pas encore bien remis de son opération à la cheville. Yvann Maçon est également forfait, car il est rentré de la sélection de Guadeloupe la semaine dernière, après avoir disputé la Gold Cup en Amérique.

Moueffek et Pedro blessés

Eirk Horneland sera également privé d’Aïmen Moueffek. Selon les informations de Peuple-Vert, il s’entraîne toujours à l’écart du collectif, conformément au programme de remise en forme individualisé. En plus du milieu de terrain, le jeune défenseur Kevin Pedro est indisponible. D’après le média spécialisé, il souffre d’une douleur au genou et est en soins à l’infirmerie du club.

À voir Mercato FC Nantes : Kita dit au revoir à une pépite (Off)

ASSE-Carouge : Jaber et Traoré pour leur première en Vert

En revanche, l’ASSE dispose de ses deux recrues estivales : Mahmoud Jaber (milieu de terrain) et Lassana Traoré (arrière droit). Irvin Cardona et Maxime Bernauer, dont les options d’achat ont été levées, sont également disponibles. Idem pour Zuriko Davitashvili, Dylan Batubinsika et Mickaël Nadé.

Annoncés sur le départ, l’ailier géorgien, et les deux défenseurs centraux sont présents dans le groupe stéphanois au Chambon-sur-Lignon. Sauf souci physique ou blessure lors des séances précédant le match, ces joueurs devraient disputer ce match premier amical de l’ASSE contre l’Etoile Carouge FC.