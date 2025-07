Mercato OGC Nice : Un grand gardien de but en approche !

L’OGC Nice prépare déjà l’après-Marcin Bulka. En attendant d’annoncer officiellement le départ du polonais de 25 ans, le Gym est sur le point de s’offrir les services de Yehvann Diouf, en provenance du Stade de Reims.

Mercato OGC Nice : Yehvann Diouf à deux doigts de signer

Au poste de gardien de but, l’OGC Nice ne perd de temps. Conscient de l’affluence autour de Marcin Bulka, convoité en Premier League et en Arabie Saoudite, le club azuréen s’active déjà pour trouver son remplaçant. L’international polonais de 25 ans est dans le viseur d’Al Ahli SC et de Sunderland AFC, mais les Saoudiens sont en pôle position sur ce dossier. Le transfert pourrait être finalisé dans les prochains jours.

En attendant, les recruteurs de l’OGC Nice tentent d’attirer Yehvann Diouf vers la Côte d’Azur. Selon les informations du journaliste Benjamin Quarez, du média Le Parisien, un accord aurait déjà été trouvé entre les Niçois et le Stade de Reims pour le transfert du portier sénégalais. Il s’agirait d’un contrat de cinq ans, pour un montant de 7 millions d’euros. Le Gym a donné son accord et tout est presque bouclé.

Yehvann Diouf attendu à Nice ce mardi !

Lundi 30 juin 2025, Yehvann Diouf aurait été aperçu à la séance d’entraînement des Rémois, mais dans une tenue civile. Cela laisse supposer un geste d’adieu à ses anciens coéquipiers, avant de rejoindre pour l’OGC Nice. À en croire la même source, le natif de Montreuil-sous-Bois est attendu ce mardi pour passer sa visite médicale. Après cela, il va signera son contrat. Yehvann Diouf vient pour remplacer Marcin Bulka. Il s’offre ainsi l’occasion de disputer les barrages de la Ligue des Champions.