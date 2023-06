Quelques heures seulement après l’ouverture officielle du mercato estivale, le PSG pourrait enregistrer sa troisième recrue dès ce lundi.

Déterminé à recomposer son effectif pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain a d’ores et déjà finalisé les signatures de Marco Asensio et Manuel Ugarte, respectivement en provenance du Real Madrid et du Sporting Portugal. Mais les dirigeants du club de la capitale française ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Et aux dernières nouvelles, le récent Champion de France pourrait acter son troisième renfort de cet été dès ce lundi.

Mercato PSG : Décision imminente pour Marcus Thuram ?

En fin de contrat avec le Bayern Leverkusen, qui a déjà annoncé son départ, Marcus Thuram a pris sa décision concernant son avenir et devrait l’annoncer très rapidement. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par La Gazzetta dello Sport, Marcus Thuram, annoncé avec insistance au PSG ces derniers jours, devrait dévoiler sa destination le lundi. D'après le journaliste Jonathan Johnson, le Paris Saint-Germain a bien fait de Marcus Thuram sa priorité pour le poste de numéro 9. Le joueur représente une opportunité rare puisqu'il est libre de s'engager avec le club de son choix.

Alors que l’AC Milan serait également intéressé par le profil de l’international français de 25 ans, Kylian Mbappé tenterait de convaincre son compatriote de le rejoindre au Paris Saint-Germain. À en croire le média Sports Zone, Geoffrey Moncada, le responsable du recrutement des Rossoneri, aurait profité de son récent passage à Paris pour rencontrer l’attaquant du Bayer Leverkusen pour tenter de le convaincre de rejoindre San Siro cet été. Pour autant, malgré l'intérêt du club lombard, l’ancien joueur de l’EA Guingamp privilégierait toujours la piste menant au Paris SG, avec qui il aimerait trouver un accord. Reste donc à savoir quel club va choisir le fils de la légende Lilian Thuram pour la suite de sa carrière.