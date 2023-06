Un an après avoir manqué de l’attirer en Liga, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, n’a pas renoncé à Kylian Mbappé du PSG.

Ces derniers jours, le média Relevo a révélé que le Real Madrid hésitait désormais à recruter l’attaquant anglais Harry Kane de Tottenham. Dans ses plans, Florentino Pérez aimerait patienter jusqu’à l’été 2024 pour récupérer Kylian Mbappé qui sera en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain. Surtout que l’international français de 24 ans aurait envoyé des signaux positifs dans ce sens.

De son côté, Defensa Central ajoute que l’entourage de Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà contacté la direction madrilène pour lui donner la garantie que le vice-capitaine du PSG compte bien rejoindre les Merengues dans un an. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Mbappé n’aurait donc aucune intention de prolonger en faveur des Rouge et Bleu. Interrogé sur le Champion du monde 2018, le président du club espagnol n’a pas fait dans la langue de bois cette fois-ci.

Mercato PSG : Le Real Madrid va signer Kylian Mbappé en 2024

Interpellé par un supporter du Real Madrid sur une possible arrivée de Kylian Mbappé durant ce mercato estival, Florentino Pérez a mis le feu aux réseaux sociaux avec une réponse fracassante. « Si je vais signer Mbappé ? Oui, mais pas cette année », a lâché le président de la Maison-Blanche dans une vidéo publiée sur Twitter ce samedi. Alors que Mbappé a déjà assuré qu’il sera Parisien la saison prochaine, le Paris SG aura bien du mal à le retenir lors de l’été 2024.

« On ne parle plus trop de votre avenir ? Tant mieux. Si ça va ? Oui, ça va. Si je suis content de mon choix de l'an passé ? Je suis très content, je suis là, je profite. Je suis le meilleur joueur, c'est le plus important. J'ai un contrat. L'année prochaine, je serai là, et je serai très content », a déclaré le partenaire de Neymar lors de la cérémonie des Trophées UNFP.