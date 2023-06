Désireux de renforcer offensivement son effectif pour la saison prochaine, le PSG pourrait faire capoter un joli coup de l’OM durant ce mercato estival.

Comme lors de son premier mercato au Paris Saint-Germain, à l’été 2021, Luis Campos surveille une fois de plus le marché des joueurs en fin de contrat cet été. Après avoir finalisé les arrivées de Milan Skriniar, Marco Asensio et en attendant de connaître le dénouement pour Marcus Thuram et Ilkay Gündogan, le conseiller football du club de la capitale française continue de chercher d’autres profils similaires sur le marché des transferts. Et aux dernières nouvelles, le PSG aurait fait une entrée fracassante sur une piste offensive de l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : Le PSG entre en contact avec Wilfried Zaha

En effet, selon les informations relayées ce dimanche par le quotidien Le Parisien, le Paris Saint-Germain « a pris contact avec Wilfried Zaha, en fin de contrat à Crystal Palace. » Aux yeux des dirigeants du club de la capitale française, l’ailier international ivoirien est vu comme une opportunité de marché pour renforcer un secteur offensif désormais orphelin de Lionel Messi. Le compatriote de Didier Drogba posséderait, selon Luis Campos, l’explosivité qui a parfois fait défaut au sein de l’équipe parisienne cette saison. Il dispose d’une autre qualité chère à Campos : la polyvalence, lui qui peut jouer aussi bien sur l’aile (plutôt gauche) et dans l’axe de l’attaque.

Alors que Wilfried Zaha tient déjà entre ses mains une offre de l’OM, le Paris SG serait bien déterminé à le récupérer cet été, en même temps que Marcus Thuram. Le quotidien régional précise que le récent champion de France travaille sur un accord avec les deux attaquants. Mais le PSG et l’OM vont devoir se montrer très convaincants puisque l’Arabie saoudite et ses moyens colossaux feraient aussi les yeux doux à Wilfried Zaha. Malgré la puissance financière de la formation saoudienne, le natif d'Abidjan semble donner sa priorité à l'Europe pour la suite de sa carrière. Et si cette envie se confirme, le PSG, avec la Ligue des Champions à disputer, a bien évidemment de sérieux arguments pour le séduire.