En fin de contrat avec Manchester City, Ilkay Gundogan est ciblé par le PSG et le Barça. Samedi soir, le milieu offensif allemand a évoqué son avenir.

Doté d'un bagage complet et d'une solide expérience du haut niveau, Ilkay Gundogan présente un profil recherché : avec son volume et sa sûreté technique, il est capable de faire le lien entre le milieu et l'attaque et d'éviter un bloc coupé en deux comme on l'a souvent vu à Paris, tout en ajoutant des qualités à la finition, un élément souvent reproché aux milieux de terrain du Paris Saint-Germain. Mais au-delà de toutes ses qualités balle au pied, le joueur de 32 ans a un atout non négligeable.

En effet, tout comme Milan Skriniar, Marco Asensio ou encore Marcus Thuram, Ilkay Gundogan est libre et le PSG n’aura donc à payer aucun centime pour le récupérer. Pour autant, l’affaire serait encore loin d’être dite puisque le protégé de Pep Guardiola rêverait du Barça, le club qui le faisait rêver, gamin, et qui est intéressé pour le faire venir, lui aussi, tout comme Arsenal. À défaut, il pencherait plutôt pour une prolongation à City, rapporte le journal L’Équipe. Après la finale de la Ligue des Champions, Gundogan a été interrogé sur son choix pour la suite de sa carrière.

Après avoir brandi le trophée de la Ligue des Champions hier soir contre l’Inter Milan en sa qualité de capitaine de Manchester City, Ilkay Gundogan peut désormais partir heureux et fier. D'après Sports Zone, la conjointe de l’ancien milieu de terrain du Borussia Dortmund pousserait en coulisse pour un départ de City afin de rejoindre Paris ou Barcelone. Dans des propos rapportés par le journaliste Fabrizio Romano, le coéquipier de Bernardo Silva a ouvertement indiqué qu’il n’avait pas encore pris de décision concernant son avenir. « Je n’ai pas encore pris de décision finale sur mon avenir pour le moment », a déclaré Ilkay Gundogan. Le PSG va donc devoir patienter encore un peu.