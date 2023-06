Son départ était attendu, Amine Boutrah a officialisé la nouvelle sur Instagram, et quitte l'US Concarneau pour se lancer un nouveau défi, en Ligue 1 ?

Mercato US Concarneau : Amine Boutrah officialise son départ

Après deux saisons sous les couleurs de l'US Concarneau, il est temps pour Amine Boutrah de prendre son envol. Le milieu offensif de 22 ans a officialisé son départ du club breton sur Instagram. « Je suis tellement fier d’avoir écrit l’histoire avec Concarneau. Je vous dis au revoir avec ce titre de champion. C’est une grande fierté de laisser ce club dans le monde professionnel. À moi d’écrire mon histoire autre part. Je vous aime et je ne vous oublierai jamais. »

Amine Boutrah avait déjà annoncé son départ après la victoire face à Orléans (2-1) permettant à Concarneau d'accéder en Ligue 2. Élu meilleur joueur du club, le milieu offensif n'avait pas manqué de rappeler qu'il souhaitait désormais s'affirmer en Ligue 1.

Amine Boutrah rêve de la Ligue 1

Ses performances remarquables avec le désormais club de Ligue 2 impressionnent, notamment plusieurs écuries de Ligue 1, dont les noms n'ont pas été dévoilés. Auteur de 11 buts et 8 passes décisives en 32 matchs joués, Amine Boutrah pourrait devenir un vrai crack du championnat de France s'il poursuit sur sa lancée. Et son rêve est justement d'évoluer en Ligue 1. Le Stade Brestois ou le FC Lorient pourraient-ils se positionner ?

"J’ai confiance en moi. Si je peux aller tout en haut maintenant, j’irai, mais pas à l’aveugle non plus. La suite logique c’est la Ligue 1, je veux la Ligue 1. Je laisse ça à mon agent, c’est trop tôt pour donner une réponse", avait confié Amine Boutrah dans les colonnes de So Foot le 14 avril dernier.