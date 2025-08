Mercato : 50M€ au PSG, le chef-d’oeuvre parfait de Campos !

Tout proche de finaliser l’arrivée du défenseur central de Bournemouth, Ilya Zabarnyi, le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, s’active également pour dégraisser l’effectif de Luis Enrique. Un deal juteux serait ainsi sur le point d’aboutir.

Mercato PSG : La Juventus Turin craque pour Kolo Muani

Alors que le dossier s’était refroidi ces dernières semaines, les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de la Juventus Turin seraient désormais proches d’un accord pour Randal Kolo Muani. Prêté en janvier passé au club italien, l’attaquant de 26 ans a su convaincre l’entraîneur des Bianconeri, Igor Tudor, qui aimerait l’avoir dans son groupe pour la mise au vert en Allemagne prévue pour ce samedi.

Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport assure que les négociations avancent bien entre le PSG et la Juve pour Kolo Muani. Un accord est désormais proche pour un prêt avec obligation d’achat à des conditions plus simples et quasiment escomptées pour une opération qui devrait rapporter 50 millions d’euros aux Champions d’Europe.

« Un accord est désormais proche pour un prêt avec option/obligation d’achat à des conditions plus « simples » et quasiment escomptées, l’opération totale pourrait être de 50 millions d’euros », rapporte le journaliste Guillaume Pacini. Dans un entretien accordé à Sky Sport Italia, le directeur général de la Vieille Dame, Damien Comolli, a confirmé des discussions avec Luis Campos pour rapatrier l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort.

« Kolo Muani veut revenir à la Juventus. Nous sommes en train de discuter avec le Paris Saint-Germain à ce sujet, il veut nous rejoindre… donc il n’y a pas d’urgence », a notamment confié le dirigeant de la Juventus Turin. Une très bonne affaire pour le Paris Saint-Germain, qui récupère ainsi plus de la moitié des 95 millions d’euros investis il y a deux ans pour recruter Kolo Muani en provenance de Francfort.