Mercato ASSE : Deux talents arrivent discrètement à Sainté

L’ASSE aurait accueilli deux jeunes joueurs en toute discrétion. Ils ont intégré immédiatement l’équipe réserve, pour le tournoi international U21 de Ploufragan.

Mercato : Bamba Kane et Selwyn Stevens renforcent la réserve de l’ASSE

Après les départs de plusieurs jeunes joueurs de la réserve et de l’équipe U19 de l’ASSE, non retenus par le club, des renforts arrivent au sein des équipes de jeunes. D’après les informations d’Evect, deux talents en provenance du continent africain ont rejoint l’académie des Verts. Il s’agit d’Ahmadou Bamba Kane et Selwyn Stevens.

Le premier débarque du Diambars FC au Sénégal, club formateur qui a transféré Lassana Traoré (18 ans, arrière gauche) aux Verts au printemps dernier. C’est un imposant défenseur (1,92 m) de 15 ans, surclassé dans la catégorie U17 en sélection du Sénégal. Quant au deuxième, il arrive de Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud. Âgé de 17 ans, l’ailier gauche est également International Sud-africain dans cette catégorie.

D’après la précision du média spécialisé, Ahmadou Bamba Kane et Selwyn Stevens ont rejoint l’équipe de Sylvain Gibert (coach de la réserve de l’AS Saint-Etienne). Ils sont supervisés lors de ce tournoi européen U21 organisé à Ploufragan en Bretagne.