Le FC Nantes a jusqu'à jeudi pour décider de lever ou non l'option d'achat pour Mostafa Mohamed. Celle-ci s'élève à hauteur de 6 millions d'euros

Mercato FC Nantes : Les Canaris hésitent pour Mostafa Mohamed

Le FC Nantes doit prendre une décision importante concernant son futur. Les Canaris doivent décider s'ils lèvent ou non l'option d'achat pour leur attaquant Mostafa Mohamed. L'Egyptien est prêté par Galatasaray et les dirigeants ont jusqu'à jeudi pour lever la clause. Celle-ci s'élève à 6 millions d'euros.

D'après les informations de L'Equipe, la tendance irait plutôt à un retour de Mostafa Mohamed à Galatasaray. Les Canaris ne devraient pas lever l'option d'achat pour l'ancien joueur de Zamalek. Très utilisé par Antoine Kombouaré, l'attaquant de 25 ans n'a été titulaire que lors d'un seul match depuis l'arrivée de Pierre Aristouy, et avait notamment affiché son refus de disputer le match face à Toulouse à l'occasion de la journée de lutte contre l'homophobie.

Pierre Aristouy n'a pas besoin de Mostafa Mohamed

Le nouvel entraîneur Pierre Aristouy a fini l'exercice 2022-2023 avec Ignatius Ganago en pointe, et le technicien privilégierait un attaquant rapide et capable de prendre la profondeur pour la saison prochaine. Le profil d'appui de Mostafa Mohamed lui convient moins, et il ne devrait pas faire le forcing pour conserver l'attaquant égyptien, dont le contrat court jusqu'en 2025 avec Galatasaray.

Cette saison, l'Egyptien a disputé 36 matchs de championnat en Ligue 1 avec le FC Nantes. Il a marqué 8 buts et délivré 2 passes décisives. Il a également participé aux épopées en Coupe de France, où Nantes a atteint la finale (1-5 face à Toulouse) et en Ligue Europa jusqu'aux 16èmes de finale face à la Juve. Mostafa Mohamed est le 4ème joueur à avoir disputé le plus de matchs avec les Canaris cette saison.