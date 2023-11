Le limogeage de Pierre Aristouy et la nomination de Jocelyn Gourvennec sont confirmés par le FC Nantes, dans deux communiqués. Dans la foulée, L'Equipe livre les raisons profondes de l'éviction du coach des Canaris.

Mercato FC Nantes : Jocelyn Gourvennec nommé à la place d'Aristouy

Le FC Nantes a mis Pierre Aristouy à l’écart de son équipe professionnelle comme annoncé, ce mercredi. L’entraineur de 44 ans et tout son staff sont suspendus de leurs fonctions. Ils font l’objet d’une procédure de licenciement. « Le FCN tient tout particulièrement à remercier Pierre Aristouy et son staff qui ont mis toutes leurs qualités humaines et leur talent au service du club. Ils auront notamment permis au club de se maintenir en fin de saison dernière », a écrit le FC Nantes dans son message.

Dans la foulée de son premier communiqué, le club de Waldemar Kita a officialisé la nomination de Jocelyn Gourvennec au poste d'entraineur principal des Canaris. Il a signé un contrat de six mois, plus une saison en option comme annoncé. Le nouveau technicien du FC Nantes débarque avec deux adjoints : Kevin Plantet et Pierre Espanol, mais aussi Alexandre Kerveillant (analyste vidéo). Jocelyn Gourvennec sera présenté en conférence de presse, jeudi et sera sur le banc de touche des Jaune et Verts, dès samedi (21h), face à l’OGC Nice, au stade de la Beaujoire.

Pierre Aristouy limogé pour sa mauvaise gestion du groupe nantais

A l’origine de l’information sur le licenciement de Pierre Aristouy, L’Equipe livre les vraies raisons de la mise à l’écart de l’ex-coach de la réserve nantaise. En dehors des résultats sportifs médiocres (6 défaites, 3 nuls et 4 victoires), son management du groupe est remis en cause. Il a été victime de la mauvaise gestion du groupe mis à sa disposition, selon le quotidien sportif. Si l’on en croit la source, la direction du FC Nantes « aurait vu des signaux inquiétants dans son management quotidien et aussi dans ses choix ».

Le journal évoque « un certain laxisme, une difficulté à contrôler certains ego, des contradictions entre ses intentions et ses actes …» comme reproches contre le technicien français. Pierre Aristouy aurait par exemple mal géré l’écart de conduite de la recrue Mostafa Mohamed. Ce dernier avait filé directement au vestiaire lorsqu’il avait été sorti face au Stade Rennais à Rennes (début novembre). Il avait ensuite fait savoir à l’entraineur qu’il n'est pas un joueur que l'on sort.