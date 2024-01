Alors que le FC Nantes a trouvé des solutions pour renforcer son attaque malgré la CAN, Jaouen Hadjam est fixé sur son potentiel transfert au Paris FC.

Mercato FC Nantes : L'attaque du FCN fait confiance à Kadewere et Traoré

Treizième de Ligue 1 après 17 journées, le FC Nantes craignait de manquer d'éléments en attaque ce mois-ci. Le mercato d'hiver, qui a ouvert ses portes le 1er janvier dernier en France, a déjà permis au club des Bords de l'Erdre de se renforcer dans ce secteur. Après seulement quelques jours, les Canaris ont signé Tino Kadewere et Bénie Traoré. Le premier est davantage connu du championnat de France puisqu'il joue à l'Olympique Lyonnais depuis 2020. L'international zimbabwéen est seulement prêté, et avait disputé 11 matchs avec les Gones cette saison (aucun but, aucune passe décisive).

Malgré un retour décevant à Lyon, après un prêt peu concluant au RCD Majorque, Tino Kadewere donne déjà satisfaction au FC Nantes. L'attaquant de 28 ans a signé un doublé pour l'entrée en lice du club en Coupe de France, permettant sa qualification en 16èmes de finale contre Pau (1-4) vendredi. Bénie Traoré est moins connu et pour cause : il s'est mis sous le feu des projecteurs de la Premier League il y a peu de temps. Ailier droit de métier, le joueur de 21 ans a réalisé 9 premiers matchs intéressants avec Sheffield United cette saison. Son arrivée en prêt est un pari tenté par le FCN, lui qui n'a pas réussi à être décisif avec les Blades.

Le FC Nantes fait machine arrière pour Jaouen Hadjam

Ces deux renforts soulagent particulièrement Waldemar Kita, le président du club français qui avait souhaité deux attaquants selon Presse Océan. Le but était de pallier les départs de Mostafa Mohamed et Moses Simon à la Coupe d'Afrique des Nations (13 janvier - 11 février). C'est désormais chose faite, et cela a même permis à la direction de prendre sa décision pour Jaouen Hadjam.

D'après L'Équipe, le latéral gauche de 20 ans était sollicité par son ancien club, le Paris FC qui voulait se le faire prêter. En manque de temps de jeu avec 105 minutes disputées en 8 apparitions cette saison, son départ semblait inévitable. Pourtant, le FC Nantes n'a pas réussi à se mettre d'accord avec son homologue francilien. Les négociations ont été rompues et le joueur appartient toujours au club des Bords de l'Erdre. Le quotidien sportif ajoute que des clubs italiens pourraient tenter leur chance durant le mercato hivernal.