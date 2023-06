Alors que l’avenir de Kylian Mbappé anime en ce moment l’actualité du PSG, Luis Campos travaille en coulisses pour finaliser de bons coups pour les Parisiens.

L’incertitude autour de l’avenir de Kylian Mbappé n’empêche visiblement pas le Paris Saint-Germain de mener à bien son mercato estival. Luis Campos continue notamment de flairer les bons coups avec les joueurs en fin de contrat. Ainsi, après avoir bouclé les signatures de Milan Skriniar et Marco Asensio, et en négociations avancées avec Marcus Thuram, le conseiller football du club de la capitale avancerait ses pions pour un jeune talent italien, qui arrive en fin de contrat du côté du Portugal.

Mercato PSG : Cher Ndour en route pour le Paris SG

Quelques heures après l’annonce de la presse espagnole assurant que le milieu de terrain de Majorque, Kang-In Lee (22 ans) serait tout proche de devenir un nouveau joueur du Paris Saint-Germain, le célèbre journaliste Fabrizio Romano révèle qu’un crack italien pourrait lui aussi débarquer dans la capitale française cet été. En effet, le spécialiste mercato de Sky Italia indique que le Paris Saint-Germain serait en pole position pour récupérer Cher Ndour.

En fin de contrat avec le Benfica Lisbonne le 30 juin prochain, le milieu de terrain a refusé de prolonger et va donc signer avec le club de son choix dans les jours ou semaines à venir. Très à l’aise des deux pieds et annoncé comme un futur crack, au point d’être surnommé le « nouveau Paul Pogba », le joueur de 18 ans aurait séduit par le projet déroulé par Luis Campos et donné son accord pour rejoindre le PSG.

Toujours selon les informations de Fabrizio Romano, les négociations seraient bien avancées entre le PSG et le clan Cher Ndour qu’aucune concurrence ne pourrait désormais empêcher sa signature à Paris, qui aurait devancé un club anglais de premier plan dans ce dossier. Le PSG a donc de grandes chances de récupérer celui qui avait contribué au succès des jeunes U19 de Benfica en Youth League lors de la saison 2021/2022.