Après Milan Skriniar, Manuel Ugarte et Marco Asensio, le PSG poursuit son mercato avec le recrutement surprise d’une quatrième recrue.

Cet été, le Paris SG va devoir se renforcer considérablement avec la vague de départs qui s’annonce, surtout au milieu de terrain. Avec le possible départ de Renato Sanches, Carlos Soler et Fabian Ruiz, le club de la capitale devra recruter dans ce secteur de jeu. Et ce mardi matin, la presse espagnole annonce que Luis Campos, conseiller football du récent champion de France, serait tout proche de boucler le transfert d’un jeune milieu de terrain de Liga.

Mercato PSG : Kang-in Lee d’accord pour signer au Paris SG

Comme à chaque ouverture de mercato, les rumeurs se multiplient autour du Paris Saint-Germain. Ainsi, un nouveau joueur est évoqué proche des Rouge et Bleu ce mardi. En effet, selon les informations du média Relevo, le milieu de terrain de Majorque, Kang-in Lee, aurait donné son accord à Luis Campos pour une arrivée au Paris Saint-Germain cet été.

Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international sud-coréen aurait été séduit par le projet présenté par le conseiller football parisien. Révélation de la Liga cette saison, le joueur de 22 ans devrait donc s’engager prochainement en faveur du PSG, le temps que les deux clubs règlent les derniers détails liés aux bonus réclamés par Majorque.

Pour mettre la main sur Kang-in Lee, le PSG aurait battu la concurrence de l’Atlético Madrid, Burnley, Wolverhampton, Aston Villa et Manchester United. Au niveau du profil, Kang-in Lee est un milieu offensif explosif au pied gauche et capable d’évoluer autant en meneur de jeu que sur les ailes. Un profil à la Marco Asensio, mais en plus jeune et moins lent que l’international espagnol de 27 ans. D’après les renseignements de Marca, l'ancien joueur de Valence dispose d'une clause libératoire fixée à 25 millions d'euros.